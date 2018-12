Centro di Roma | sinistre presenze terrorizzano i passanti

Infortunio Pellegrini : le condizioni del Centrocampista preoccupano la Roma : Salterà sicuramente il match di sabato contro Cagliari e l’ultimo incontro della fase a gironi di Champions contro Viktoria Plzen; c’è il rischio, però, di non rivederlo in campo nemmeno per la sfida con la Juventus. Le condizioni fisiche di Lorenzo Pellegrini, nuovamente costretto allo stop per un Infortunio muscolare, tengono in apprensione la Roma. Gli esami strumentali di oggi hanno confermato il problema al bicipite ...

Roma - bus per l'aeroporto investe e uccide un ciclista : il dramma in pieno Centro : Un bus che trasporta passeggeri all'aeroporto ha travolto e ucciso un ciclista a Roma , in pieno centro. È successo nella prima mattinata di oggi, intorno alle 5.45: la vittima è un uomo di 60 anni e ...

Roma - ciclista ucciso in Centro da un bus turistico : Ancora un incidente mortale nel centro di Roma causato da un bus turistico. Un uomo di 60 anni è morto travolto da un pullman mentre percorreva viale Manzoni in bicicletta. È successo stamani poco ...

Infortunio Pellegrini - clamoroso a Trigoria : ricaduta per il Centrocampista della Roma : Infortunio Pellegrini – Stamattina la notizia positiva del rientro in gruppo di Pellegrini, verso ora di pranzo il dietrofront: il centrocampista della Roma si è fermato nuovamente dopo il problema muscolare accusato al “Friuli” in occasione della sconfitta della Roma contro l’Udinese. Il dolore avvertito in allenamento si riferisce al solito flessore e, per questo motivo, si teme una ricaduta. Le sue condizioni ...

Ncc Roma : come arrivare nel Centro della Capitale in tutta comodità : Raggiungere il centro di Roma in auto ancora oggi alle porte del 2019 è un’impresa ardua. Il traffico è notevole

Slow Christmas fa Centro : migliaia a Romagnano - Le foto : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Slow Christmas fa centro: ...

Roma - dopo lo sgombero del Centro d'accoglienza per i migranti Baobab la situazione è fuori controllo : ancora il caos a Roma , dopo lo sgombero del centro d'accoglienza Baobab demolito dalle ruspe alcune settimane fa. Gli abitanti del campo, di cui molti stranieri e alcuni italiani, non hanno ancora ...

Infortunio Pellegrini - il Centrocampista della Roma salterà la gara contro il Real Madrid : Infortunio Pellegrini – Il centrocampista della Roma, che ieri ha abbandonato il terreno di gioco del “Friuli” prima del fischio finale, ha accusato un risentimento muscolare ai flessori. Per questo motivo il numero 7 giallorosso salterà la partita decisiva di Champions League contro il Real Madrid. Un bel problema per Di Francesco, che non ha abbondanza in quella zona del campo. Infatti, dato che Pastore non recupererà ...

Infortunio Pellegrini - le ultime sul Centrocampista della Roma : Infortunio Pellegrini – Il centrocampista della Roma non ha potuto completare la partita del “Friuli”, in cui la Roma è stata sconfitta 1-0. Dopo una conclusione da fuori a poco meno di un quarto d’ora dal fischio finale, Pellegrini ha avvertito un fastidio al flessore destro e si è buttato a terra in attesa della sostituzione. Le prime verifiche da parte del club giallorosso parlano di risentimento muscolare, che ...

Roma non è Verona - M5S e Centrosinistra bocciano la mozione 'pro-vita' : 'Sostegno alle 194' : Roma non sarà una seconda Verona. In Assemblea capitolina opposizioni di centrosinistra e maggioranza a Cinque Stelle hanno bocciato la mozione 'pro-vita' di Giorgia Meloni di Fdi e approvato due ...

Rabiot Roma - Monchi ha un piano per ottenere il sì del Centrocampista : Rabiot Roma – Adrien Rabiot è un ottimo centrocampista, giovane, con elevata esperienza internazionale e soprattutto in scadenza di contratto. Complice soprattutto quest’ultimo aspetto il francese del PSG è nel mirino di tanti top club in giro per l’Europa. Tra questi figurano diverse società italiane che da anni sono sulle sue tracce, adesso più che […] L'articolo Rabiot Roma, Monchi ha un piano per ottenere il sì del ...

Roma : poker di nomi a Centrocampo : La Roma cerca un centrocampista sul mercato di gennaio. Secondo il Corriere dello Sport , il primo nome sulla lista del ds Monchi è l'olandese van de Beek dell'Ajax. Le alternative sono Samassekou, Ceballos e Rafinha .

Il procuratore Gratteri : «Roma in mano alle mafie - 'ndrangheta sta comprando alberghi e ristoranti del Centro storico» : ... quando i detenuti politici rinchiusi nel carcere borbonico di Favignana, erano mischiati a detenuti comuni, calabresi, campani e siciliani, questi criminali hanno copiato dalla politica tutto: ...

Grattieri : Roma - ‘ndrangheta compra alberghi e ristoranti nel Centro storico : Roma – “La ‘ndrangheta ha potere anche a Roma, purtroppo la presenza delle mafie a Roma c’e’ da 50 anni e piu’ e c’e’ un accordo tacito tra le famiglie di ‘ndrangheta piu’ importanti di non costituire un locale, fare una struttura-base, come c’e’ a Torino a Milano e nell’hinterland, o in Emilia Romagna, ma siccome e’ la Capitale d’Italia, e’ una ...