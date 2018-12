Celli | Raggi non potrà ignorare parere Politecnico di Torino su viabilità

Paura in volo per la Merkel. L’aereo si guasta - atterraggio d’emergenza per la canCelliera : Partito da Berlino si è fermato a Colonia per guasti ai sistemi elettronici. La cancelliera, diretta al G20 di Buenos Aires, arriverà in Argentina su un mezzo dell'aeronautica tedesca.Continua a leggere

Angela Merkel - atterraggio d'emergenza per l'aereo della CanCelliera diretto al G20 : atterraggio d'emergenza per il volo di Angela Merkel diretto a Buenos Aires, sede del vertice del G20. Il 'Konrad Adenauer', l'areo di stato usato dalla Cancelliera tedesca, dopo essere decollato da ...

Celli : adesioni sciopero Ama campanello allarme per Giunta Raggi : Roma – “Il successo delle adesioni allo sciopero di oggi dei lavoratori Ama deve essere un campanello di allarme per la Giunta Raggi. Se la Sindaca dimentica le aziende capitoline e le costringe a un futuro incerto, si mettono a rischio pesantemente i destini dei lavoratori e i servizi alla citta’. Nel braccio di ferro dell’assessore Lemmetti con i vertici di Ama sui conti aziendali ci sono gli stipendi dei lavoratori e ...

Atterraggio d’emergenza in elicottero per Andrea BoCelli. “Sono ancora sconvolto” : Un Andrea Bocelli provato, come ha anticipato Leggo.it, quello arrivato alla conferenza stampa per la presentazione di Sì, il nuovo album composto da 16 L'articolo Atterraggio d’emergenza in elicottero per Andrea Bocelli. “Sono ancora sconvolto” proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Anteprima Leggo-Disavventura per Andrea BoCelli : atterraggio d'emergenza in elicottero verso Milano : di Davide Desario Un Andrea Bocelli provato quello arrivato alla conferenza stampa per la presentazione di Sì , il nuovo album composto da 16 inediti che uscirà il prossimo 26 ottobre, a 14 anni di ...

Disavventura per Andrea BoCelli : atterraggio d'emergenza in elicottero verso Milano : di Davide Desario Un Andrea Bocelli provato quello arrivato alla conferenza stampa per la presentazione di Sì , il nuovo album composto da 16 inediti che uscirà il prossimo 26 ottobre, a 14 anni di ...

Andrea BoCelli - atterraggio d'emergenza in elicottero verso Milano : Un Andrea Bocelli provato quello arrivato alla conferenza stampa per la presentazione di Sì, il nuovo album composto da 16 inediti che uscirà il prossimo 26 ottobre,...