Celebrity Deathmatch | su Mtv arriva la serie reboot

wired

: @danilomaster87 @jacarhd Onestamente preferisco mille volte la stagione di Daria. Non so, ho la sinistra sensazione… - Homunculus1510 : @danilomaster87 @jacarhd Onestamente preferisco mille volte la stagione di Daria. Non so, ho la sinistra sensazione… - Fruit_db : Bhe, “Buonanotte e buone botte”... Celebrity Deathmatch tornerà su MTV nel 2019 - iamexemi : RT @BlackTristan: MI SENTO INVASO DAI RADICALI LIBERI -

(Di giovedì 6 dicembre 2018) La generazione Mtv cresciuta negli anni Novanta ricorda ancora con nostalgia molti dei programmi più rappresentativi del canale musicale ora totalmente dedicato all’intrattenimento: uno di questi è sicuramente. L’idea alla base della trasmissione, realizzata in animazione stop-motion, era semplice quanto rivoluzionaria: far scontrare in una violentissima parodia dei match di wrestling le versioni in pongo delle celebrità più in voga del momento. La, andata in onda dal 1998 al 2001 e tornata poi brevemente nel 2006, ora è destinata a un nuovo revival.È stato annunciato infatti che Mtv Studios vuole tornare a produrre questo titolo in collaborazione con la società Cube Vision del rapper Ice Cube: molto probabilmente, però, il nuovo show sarà destinato non ai canali Mtv ma alla diffusione su una piattaforma di streaming. “Siamo emozionati di ...