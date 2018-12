Ceccanti PD | “Ritiro Minniti? Scelta altamente spiacevole”

romadailynews

(Di giovedì 6 dicembre 2018)(PD): “Al momento la legge di bilancio non esiste, è una gigantesca finzione. Si può immaginare di tutto tranne spostare provvedimenti di spesa dopo le europee, non regge né da un punto di vista tecnico né politico”.Sulle primarie del PD:spiacevole, era l’unico candidato alternativo all’idea di Zingaretti di una sinistra partner minoritaria del M5S. Serve un nuovo candidato che non faccia sconti né a Lega né a M5S. Se Renzi fonderà un nuovo partito? L’idea di fare due mezzi partiti, uno di sinistra e uno centrista, è nettamente al di sotto di quello di cui c’è bisogno in Italia. Se il progetto è quello di fare una scissione a me sembra francamente infecondo”.Stefano, deputato del PD, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia” condotta da Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente ...