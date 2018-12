Caterina Balivo | sbuca un anello La risposta spiazza | dove l’ha preso

Bruno Vespa in versione papà si confessa con Caterina Balivo a Vieni da me : Nel corso dell'odierna puntata di Vieni da me , il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo , il conduttore di Porta a Porta Bruno Vespa si è sottoposto all'intervista della cassettiera, ...

Debora Villa/ La gaffe di Caterina Balivo : 'come sta il tuo compagno Fabio?' - Vieni da me - - IlSussidiario.net : gaffe di Caterina Balivo durante l'intervista con emoticon a Debora Villa: l'attrice comica si racconta a Vieni da me commentando i colleghi.

Vieni da Me : Caterina Balivo parla in diretta a Maria De Filippi : Caterina Balivo manda un messaggio a Maria De Filippi a Vieni da Me Si è aperta come sempre tra gli applausi scroscianti del pubblico presente nello studio 3 della sede Rai ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma la puntata di Vieni da Me di oggi, mercoledì 5 dicembre, con la padrona di casa Caterina Balivo che ha mandato un messaggio in diretta alla collega-rivale Maria De Filippi. Proprio così! La Balivo, che nella fascia oraria in cui su ...

Caterina Balivo - a Vieni da Me la confessione di Maria Teresa Ruta : 'Mi strapparono i lobi delle orecchie' : FUNWEEK.IT - Dopo aver vinto Pechino Express, Maria Teresa Ruta torna in tv: per il momento ieri è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, dove si è sottoposta all'intervista della cassettiera ...

Caterina Balivo - Maria Teresa Ruta si confessa a Vieni da Me : Caterina Balivo incontra a Vieni da Me un’altra grande signora della tv, Maria Teresa Ruta, fresca del trionfo a Pechino Express. Dopo Alba Parietti e Maria De Filippi. La Ruta, 58 anni, ha ricordato il terribile episodio di tentata violenza verificatosi il 14 agosto del 1977: Quel giorno a Roma non c’era nessuno: fui aggredita in una stradina, mi strapparono i lobi delle orecchie, hanno provato a violentarmi ma mi difesi con le unghie e ...

Vieni da me - Manuela Arcuri e il clamoroso imbarazzo in diretta : cosa tira fuori davanti a lei Caterina Balivo : imbarazzo in diretta a Vieni da me . Ospite di Caterina Balivo è Manuela Arcuri , e l'intervista prende presto una brutta piega. All'attrice laziale vengono consegnati oggetti legati alla sua ...

Vieni da me - Raffaello Tonon e il dramma da Caterina Balivo : 'Perché ho pensato anche al suicidio' : Raffaello Tonon , ospite oggi da Caterina Balivo a Vieni da me , ha raccontato del periodo in cui era depresso . "Non l'ho mai tentato, ma ho pensato al suicidio . Avevo attrazione per il vuoto della ...

Cristina D’Avena piange da Caterina Balivo ricordando il padre scomparso : “Non ho mai tolto le sue cose dalla stanza” : Cristina D’Avena soffre ancora molto per la perdita del padre e, ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, si è commossa quando la conduttrice le ha letto l’ultima lettera del papà: “Ero legatissima a lui. Sono passati dieci anni dalla sua scomparsa ma è come fosse ieri”. Poi la cantante icona delle sigle dei cartoni animati ha rivelato: “Non ho mai tolto le sue cose dalla stanza”. Ma a Cristina D’Avena ...

Caterina Balivo - le confessioni di Yvonne Sciò a Vieni da Me : Yvonne Sciò si racconta nello studio di Vieni da Me, fra confessioni e dettagli segreti del suo passato rivelati a Caterina Balivo. Bellissima e di successo, oggi Yvonne ha quasi 50 anni, ma conserva ancora la freschezza di quella ragazza che negli anni Ottanta conquistò la notorietà grazie al celebre spot della SIP in cui ripeteva: “Mi ami? Ma quanto mi ami? E mi pensi? Ma quanto mi pensi?”. Capelli rossi (ereditati dal nonno ...

«Mi lavo - giuro - tutti i giorni» - Manuela Arcuri in imbarazzo davanti a Caterina Balivo : FUNWEEK.IT - Anche Manuela Arcuri è stata ospite di Caterina Balivo nella puntata del 28 novembre: l'attrice originaria di Anagni si è raccontata attraverso una serie di oggetti in qualche modo legati ...

Vieni da me 29 Novembre : Cristina D'Avena ospite di Caterina Balivo : Nel corso della puntata di oggi 29 Novembre di Vieni da me, Caterina Balivo (38 anni) ha avuto come ospite Cristina D'Avena (54). La celebre cantante di sigle animate si è sottoposta all'intervista della cassettiera, una delle parti più attese dello show di Rai1. La conduttrice originaria di Napoli ha estratto da essa un fiocchetto verde, una citazione all'infanzia della D'Avena, più precisamente al periodo in cui era ancora una bambina di tre ...

Caterina Balivo fa piangere Cristina D’Avena a Vieni da Me : Caterina Balivo intervista Cristina D’Avena, che scoppia in lacrime E’ stata la regina delle sigle dei cartoni animati l’ospite dell’intervista ‘con la cassettiera’ di oggi a Vieni da Me: la padrona di casa Caterina Balivo ha infatti intervistato la cantante bolognese, grazie agli oggetti tirati fuori, per ciascuna delle domande, dai vari cassetti. E tra una risposta e l’altra Cristina D’Avena è ...

Claudio Lippi piange da Caterina Balivo per la nipote : Ospite al programma ”Vieni da me”, condotto Caterina Balivo durante l’intervista con Claudio Lippi non sono mancati i momenti emozionanti, durante l’intervista della cassettiera, da cui la conduttrice ne ha estratto una forma di burro che ha ricordato al presentatore i suoi esordi. «La mia passione era il canto: ma ero nato in una famiglia tradizionale, e chi aveva velleità artistiche veniva ostacolato». Suo padre, ha raccontato ...