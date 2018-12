Ecotassa sulle auto - Castelli : «Il governo vuole tenerla - è nel contratto». Ma Salvini e Di Maio frenano : L'Ecotassa, divide. «La volontà del governo è quella di tenerla. Sta nel contratto di governo», ha detto il sottosegretario all'Economia, Laura Castelli, parlando in...

Castelli - "eco-tassa" è in contratto : ANSA, - ROMA, 6 DIC - "La volontà del governo è quella di tenerla. Sta nel contratto di governo". Lo ha detto il sottosegretario all'Economia, Laura Castelli, parlando in commissione Bilancio della Camera della tassa sulle auto inquinanti. "Le persone meno abbienti non sono colpite - ha chiarito - c'è stato un dibattito mediatico, ...

La risposta del sottosegretario all'Economia Laura Castelli, M5S, che non convince gli ospiti in studio Luca Telese e Alessandro Sallusti 29 novembre 2018

Scontro in diretta tv. Castelli dà del bugiardo a Padoan su spread e mutui. E lui le fa una lezione di economia : "Questo lo dice lei!". Laura Castelli risponde così a Pier Carlo Padoan che cerca di spiegare alla sottosegretaria all'economia dei 5 Stelle gli effetti del rialzo dello spread sui mutui. Il botta e risposta che ha lasciato esterrefatto l'ex ministro del Tesoro, ed ex direttore esecutivo per l'Italia del Fondo ...

Castelli-Padoan - scontro a Porta a Porta : la lezione di economia della viceministra M5S è virale : Botta e risposta a Porta a Porta tra Laura Castelli , sottosegretaria all'economia, e Pier Carlo Padoan . La politica M5S ha interrotto l'ex titolare del Tesoro mentre spiegava gli effetti dello spread sulla vita reale degli italiani, impartendogli una sorta di 'lezione' ...

Dallo stadio alle lezioni di economia a Padoan. La parabola di Laura Castelli : La scena è memorabile e fa capire bene in che mani siamo finiti: l'intervento di Laura Castelli, sottosegretaria all'economia, ospite a Porta a Porta con Pier Carlo Padoan, finirà negli annali insieme a quello dove la grillina spiegava il reddito di cittadinanza dicendo che “se per tre mesi uno col

Economia : sottosegretario Castelli al 'Corriere della Sera' - la manovra non è maschilista : Roma, 06 nov 09:10 - , Agenzia Nova, - Laura Castelli, sottosegretario all'Economia in quota Movimento 5 Stelle, in una intervista al "Corriere della Sera" vuole tranquillizzare... , Res,