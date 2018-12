Caserta | muore una giovane ragazza di soli 14 anni | lutto a Maddaloni

Caserta - Luigi muore a 31 anni dopo aver accusato dolori all'addome : Una vera e propria tragedia, l'ennesima riguardante la morte di una giovane persona. L'ultimo drammatico episodio si è verificato nella provincia di Caserta, ad aversa, precisamente tra la comunità di San Tammaro, dove un uomo di appena trentuno anni, Luigi Rauso, ha perso drammaticamente la vita a causa probabilmente di un edema polmonare che non gli ha lasciato alcuno scampo. Secondo quanto si apprende dai media locali, in particolare dal ...

Strage familiare nel Casertano : muore anche il padre delle due sorelle uccise dal finanziere - : Sale a quattro il numero di morti nella strade avvenuta nel pomeriggio del 15 novembre scorso a Vairano Patenora, in provincia di Caserta, dove il finanziere Marcello De Prata uccise a colpi di ...

Caserta - Francesco muore nel giorno del suo compleanno : stroncato da un infarto : Un'altra bruttissima notizia in cui a perdere la vita è un giovane si è verificata nella provincia di Caserta, precisamente nel piccolo comune di Teano. La vittima è Francesco Giorgio, un trentacinquenne del posto, deceduto proprio nel giorno del suo compleanno, il 19 novembre scorso. Francesco aveva infatti da poche ore compiuto i suoi trentacinque anni prima di gettare l'intero paese nello sconforto, colpito dal lutto e colmo di un grande ...

Tragedia a Caserta : muore a 24 anni per un incidente dopo quasi un mese di agonia : Quella di cui si sta per parlare è l'ennesima tragica notizia in cui a perdere la vita è un giovane ragazzo. Il drammatico episodio si è verificato in provincia di Caserta, nel piccolo comune di Maddaloni, dove il giovanissimo Vincenzo Mataluno, ventiquattrenne del posto, è deceduto a seguito di un incidente stradale e dopo quasi un mese di agonia, trascorso a combattere tra la vita e la morte. Secondo quanto si apprende dal quotidiano locale ...

Militare muore per inseguire i ladri a Caserta : uno dei quattro è già uscito di prigione : Il carabiniere, vita irreprensibile e un attaccamento alla divisa e alla famiglia, oggi verrà seppellito. Uno dei quattro ladri che il Militare martedì scorso inseguiva a Caserta qualche attimo prima ...

Caserta - giovane madre muore per un tumore : lascia due bimbi : Quella di cui si sta per parlare è l'ennesima tragica notizia riguardante la morte di una giovane persona , avvenuta per mano di quello che è considerato il male del secolo: il cancro. L'ultima vittima è Gilda Oliva, originaria del comune di Aversa, in provincia di Caserta, stroncata da un tumore contro il quale lottava da diverso tempo che purtroppo non le ha lasciato alcuno scampo. La donna, appena quarantenne, era madre di due bambini, e ...

Caserta - carabiniere muore travolto dal treno mentre insegue il ladro : Inseguiva un ladro in fuga, ha scavalcato il muro della stazione ferroviaria ed è stato investito da un treno in corsa. Questa la tragica fine di un brigadiere dei carabinieri del nucleo radiomobile ...

Caserta : Mirko muore a soli 18 anni - fatale l'incidente in moto : Tragedia nella notte tra sabato 3 e domenica 4 novembre: un giovane di soli diciotto anni perde la vita in to ad un violento incidente stradale sulla Strada Sannitica 265, tra Marcianise e Maddaloni. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi giunti sul luogo, per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Il fatale scontro in moto I fatti si sono verificati appena due giorni fa, al confine tra Napoli e Caserta: Mirko D'Antico, originario di ...

Tragedia a Caserta - giovane mamma muore a 37 anni : lascia il marito e la sua bimba : L'ennesima Tragedia provocata da un male che sempre più frequentemente colpisce persone innocenti, senza distinzione di eta', e che purtroppo, in alcuni casi, non lascia alcuno scampo. È ciò che è accaduto in provincia di Caserta nei giorni scorsi, precisamente nel comune di Santa Maria Capua Vetere, dove Annarita Cuollo, una giovane madre di appena trentasette anni, si è dovuta arrendere alla sua malattia, dopo aver combattuto con coraggio per ...

Malore in auto mentre tenta di raggiungere il Veneziale di Isernia - muore anziano del Casertano : L'episodio è accaduto nel primissimo pomeriggio odierno lungo la Statale 85. Inutili i soccorsi. Il magistrato ha dato il nulla osta per la rimozione della salma Isernia. Stava tentando di raggiungere ...

Caserta - la piccola Aurora di 10 anni muore per un tumore ad Aversa : Una vera e propria tragedia [VIDEO], l'ennesima causata da quello che è considerato oramai il male del secolo. Una bambina di appena dieci anni, infatti, Aurora Cannolicchio, è morta nella serata di lunedì 8 ottobre nella citta' di Caserta, precisamente nel comune di Aversa, dopo aver lottato a lungo con un tumore che purtroppo, però, alla fine non gli ha lasciato scampo. Secondo quanto riferiscono i media locali, l'intera comunita' Aversana è ...