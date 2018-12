Carta famiglia | extracomunitari regolari esclusi | perché?

Manovra - tolta la “Carta famiglia” agli extracomunitari : sarà solo per italiani e cittadini Ue : Tra le modifiche alla Manovra è stato approvato anche un emendamento della Lega che limita la platea dei destinatari della Carta famiglia istituita nel 2016 e attivata solo quest’anno a causa di una serie di ritardi che ne hanno rimandato l’avvio. Finora potevano richiedere la carta, che consente l’accesso a sconti sull’acquisto di beni e servizi e riduzione di tariffe, le famiglie italiane e quelle di stranieri residenti in Italia, mentre dal ...

Manovra - il governo taglia fuori gli extracomunitari dalla Carta famiglia : MILANO - Niente più sconti su beni e servizi alle famiglie numerose composte da cittadini extracomunitari. Lo ha deciso un emendamento alla Manovra appena approvato che modifica la norma, introdotta ...

Marco Carta : "Mio padre non mi ha mai voluto conoscere. Aveva un'altra famiglia e un altro figlio" : "Mio padre Aveva un'altra famiglia e un altro figlio. Non mi ha mai voluto conoscere": questo il cantante Marco Carta ha raccontato a Caterina Balivo, ospite della trasmissione Vieni da me. Sua madre, Monica, è morta di cancro quando lui Aveva 10 anni. Suo padre quando ne Aveva solo 8: "Ma anche prima non ha mai voluto avere rapporti con me. Un giorno che dovevamo finalmente incontrarci, l'ho aspettato diverse ore fuori casa ma lui non si ...

Marco Carta : “Mio padre aveva un’altra famiglia - un altro figlio - e non mi ha mai voluto conoscere” : “Mio padre aveva un’altra famiglia e un altro figlio. Non mi ha mai voluto conoscere”. Marco Carta si racconta in un’intervista a cuore aperto a Caterina Balivo, nel contenitore pomeridiano Vieni da Me. Il cantante sardo ha rivelato dettagli molto intimi della sua vita privata, in particolare del suo rapporto difficile con la famiglia. “Non ho avuto un padre, non mi ha dato esempio. La mia famiglia ha sempre parlato bene ...

Vieni da me - Marco Carta : 'Mio padre un estraneo - aveva un'altra famiglia' : Marco Carta si è raccontato nel salottino pomeridiano di Caterina Balivo , nel corso della trasmissione ' Vieni da me ', attraverso le canzoni della cosiddetta 'intervista musicale'. La prima canzone, ...

Vieni da me - Marco Carta : 'Mio padre non mi ha voluto conoscere - aveva un'altra famiglia' : Marco Carta si è raccontato nel salottino pomeridiano di Caterina Balivo , nel corso della trasmissione ' Vieni da me ', attraverso le canzoni della cosiddetta 'intervista musicale'. La prima canzone, ...

Vieni da me - Marco Carta rivela : «Mio padre non mi ha voluto conoscere - aveva un'altra famiglia» : Marco Carta si è raccontato nel salottino pomeridiano di Caterina Balivo, nel corso della trasmissione "Vieni da me", attraverso le canzoni della cosiddetta "intervista...

Marco Carta : "Voglio una famiglia - più di qualsiasi altra cosa. Lotterò affinché l'adozione sia concessa ai gay" : Marco Carta ha da poco deciso di rivelare al pubblico la sua omosessualità, facendo coming out nel corso della trasmissione 'Domenica Live' condotta da Barbara D'Urso. In un'intervista al Corriere della Sera il cantante parla della sua decisione e di come abbia vissuto fino ad ora con questo segreto.Da adolescente, ho avuto due fidanzate, però latente c'era sempre un pensiero che mi faceva paura e, se cercavo di scacciarlo, era un ...