Camorra | estorsioni su ambulanze | arrestato latitante

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Un camorrista ricercato dal 16 ottobre perché aveva cercato di imporre il 'pizzo' a un servizio diè statodai carabinieri. IlAndrea Teano, 36enne ritenuto affiliato al Cimmino-Caiazzo attivo nel quartiere Vomero di Napoli, è stato bloccato in una delle case del complesso di edilizia popolare di via Corrado Alvaro, un posto meno in vista nel quartiere di Pianura. Dovrà rispondere di tentata estorsione aggravata da metodo e finalità mafiosi ai danni del titolare di una associazione del settore trasporto di malati.Due mesi fa era riuscito a sfuggire all’esecuzione di un decreto emesso dalla Dda di Napoli e da quel momento se ne erano perse le tracce. Insieme ad altri appartenenti al gruppo criminale che controlla gli affari illeciti nel quartiere ...