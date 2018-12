Cambiamenti climatici | quale ruolo gioca il packaging

COP24 - i Cambiamenti climatici si vedono anche dallo spazio : l’astronauta Gerst invita all’azione tra promesse e primi passi concreti : I negoziatori che stanno prendendo parte al meeting sul clima delle Nazioni Unite a Katowice, in Polonia, dovranno andare al sodo per finalizzare le regole dell’Accordo di Parigi per limitare il riscaldamento globale ben al di sotto di 2°C entro la fine del secolo. Gli esperti sostengono che l’obiettivo più ambizioso, cioè quello di limitare l’aumento a 1,5°C, è ancora realizzabile, ma sempre più difficile. Il meeting di due settimane riunisce i ...

Cambiamenti climatici e innalzamento del livello del mare : 163 aree del Mediterraneo a rischio inondazioni : Oggi l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ospita la Conferenza Finale del Progetto SAVEMEDCOASTS “Sea level rise scenarios along the Mediterranean coasts – Scenari di aumento del livello marino lungo le coste del Mediterraneo”, finanziato dalla Direzione Generale per la Protezione Civile e gli Aiuti Umanitari dell’Unione europea (DG-ECHO) per il 2017-2018. Il progetto nasce dall’esigenza di preparare le popolazioni che ...

Arriva l'inverno e aumentano i suicidi/ Più depressione per i Cambiamenti climatici - IlSussidiario.net : Arriva l'inverno e gli esperti sottolineano come aumentino i suicidi. La depressione e lo stress sono maggiori quando ci sono cambiamenti climatici

A Katowice il duro monito del Piero Angela inglese sui Cambiamenti climatici : ... come scrive il sito rinnovabili.it 'un'opportunità per le persone di tutto il mondo di partecipare alla discussione sui cambiamenti climatici più importante di questo secolo'. 'La gente del mondo ha ...

Pianeta Terra : restano solo 20 anni per salvarlo dai Cambiamenti climatici : Il countdown è iniziato. Abbiamo ancora venti anni da vivere sulla Terra prima che questo Pianeta venga irreversibilmente alterato dai cambiamenti climatici, le cui conseguenze avranno un impatto devastante. A sostenerlo è l'istituto superiore di sanità attraverso Walter Ricciardi, che ne è il presidente, nel primo Simposio Internazionale Salute e cambiamenti climatici in corso a Roma. cambiamenti climatici: le conseguenze disastrose In ...

Ambiente : smog favorito da Cambiamenti climatici - traffico e pochi spazi verdi : A favorire lo smog nelle città è l’effetto combinato dei cambiamenti climatici, del traffico e della ridotta disponibilità di spazi verdi che concorrono a combattere le polveri sottili e gli inquinanti gassosi, ma in Italia ogni abitante dispone in città di appena 31 metri quadrati di verde urbano, e la situazione peggiora per le metropoli del nord con valori che vanno dai 6,3 di Genova ai 17,9 di Milano, dai 22 di Torino fino ai 23,1 a Brescia ...

Gli effetti dei Cambiamenti climatici sull'Italia : Oltre sette milioni di morti ogni anno. È il drammatico dato delle vittime dell'inquinamento, secondo l'Oms, che fotografa una situazione ormai al limite. L'allarme sui rischi dei cambiamenti climatici viene rilanciato al convegno promosso a Roma dall'Istituto Superiore di Sanità, da oggi al 5 dicembre, che varerà una Carta Internazionale firmata dai più importanti esperti su salute e clima ...

Salute - OMS : il 50% di decessi in età pediatrica legato a fattori associati ai Cambiamenti climatici : Il primo Simposio internazionale Health and Climate Change, che si apre oggi a Roma, ha lanciato l’allarme: secondo l’OMS, nel mondo, circa il 50% dei decessi in età pediatrica è causato da diarrea, malaria e infezioni delle basse vie respiratorie, tutti fattori di rischio associati ai cambiamenti climatici. I bambini piccoli sono più vulnerabili innanzi ai cambiamenti climatici perché alcuni organi e apparati sono ancora in via di ...

Dai suoni delle balene alle guerre allo sciroppo d’acero : tutti gli effetti oscuri dei Cambiamenti climatici sulla natura e sull’uomo : Vicino all’Antartide, le balene stanno cantando in suoni più profondi per vincere il rumore degli iceberg che si sciolgono. In California, una grande sfida di football universitario è stata posticipata a causa del fumo presente nell’aria proveniente dagli incendi. Un mollusco dell’Alaska è stato colpito da batteri dell’acqua calda. Tutto questo è il riscaldamento globale in azione. I cambiamenti climatici sono molto di più di ondate di caldo, ...

Cambiamenti climatici - Istituto superiore di sanità : “Restano 20 anni per salvare il pianeta. Provocano 250mila morti l’anno” : Restano 20 anni per salvare il pianeta dai Cambiamenti climatici, che nei prossimi due decenni provocheranno centinaia di migliaia di vittime l’anno. L’allarme viene lanciato da Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto superiore di sanità. “L’Organizzazione mondiale della sanità oggi ci dice che circa 250mila morti l’anno nei prossimi vent’anni saranno attribuibili, direttamente o indirettamente, al cambiamento ...

COP24 sui Cambiamenti climatici - “il mondo è ad un crocevia” : ecco a che punto siamo con il riscaldamento globale dopo un 2018 da record : I negoziatori di tutto il mondo hanno aperto la conferenza annuale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a Katowice, in Polonia, città costruita intorno all’estrazione del carbone, principale responsabile del riscaldamento globale. Arrivati per due settimane di discussione sui cambiamenti climatici, i partecipanti si sono liberati di cappotti, sciarpe e cappelli quando sono entrati nelle hall di Katowice riscaldate dalle vicine centrali ...

Cambiamenti climatici - Ricciardi (ISS) : “Due generazioni - ovvero 20 anni - per salvare il pianeta” : “Due generazioni, ovvero 20 anni, per salvare il pianeta dai Cambiamenti climatici e dagli effetti devastanti che questi avranno sulla salute dell’uomo e dei territori“: “E’ questo il tempo che ci rimane per mettere in atto misure concrete. Fra 20 anni potrebbe già essere troppo tardi. Già oggi le morti in Europa legate ai Cambiamenti climatici sono migliaia l’anno, ma saranno milioni nel prossimo futuro se ...

Mai così grave la minaccia posta dai Cambiamenti climatici : Katowice, Polonia,, 2 dic., askanews, - La minaccia posta all'umanità dai cambiamenti climatici 'non è mai stata più grave' e deve spingere la comunità internazionale 'a fare molto di più'. E' quanto ...