Call of Duty Black Ops 4 si espande | novità in arrivo per Battle Royale e modalità Zombie

GameStop : vendite al di sotto delle aspettative per Call of Duty : Black Ops 4 e Fallout 76 : Call of Duty: Black Ops 4 e Fallout 76, non sono riusciti a rispettare le previsioni di vendita di GameStop. Il rivenditore lo ha annunciato nella sua ultima relazione sugli utili.Come riporta Gamespot, il CFO, Rob Lloyd, ha affermato che Black Ops 4 non è stato un successo come si sperava. Per quanto riguarda Fallout 76, è stato confermato che le recensioni negative hanno decisamente influenzato le vendite.Anche alcuni dei giochi sportivi che ...

Il sequel del film di Call of Duty ha già uno sceneggiatore : Il primo film di Call of Duty non è ancora uscito, ma ciò non ha impedito a Activision Blizzard Studios di convincere Joe Robert Cole a scrivere la sceneggiatura del sequel, come riportato da Videogamer.Cole è diventato famoso come lo scrittore dietro al colosso di Marvel, Black Panther, e da allora ha continuato a lavorare su Failsafe di Netflix. In questo momento è l'unico nome legato al sequel del film di Call of Duty.Il primo film di Call of ...

Aggiornamento Call of Duty Black Ops 4 disponibile : due nuove mappe - le esclusive PS4 : L'ultimo Aggiornamento Call of Duty Black Ops 4 porta con sé due nuove mappe. Come già annunciato pochi giorni fa Activision e Treyarch hanno rilasciato il nuovo update del gioco che ha introdotto nel gioco ben due mappe multiplayer completamente inedite. Su PlayStation 4 invece è disponibile per tutti gli utenti anche la playlist Safeguard in esclusiva. Il nuovo Aggiornamento Call of Duty Black Ops 4 introduce nel gioco le nuove mappe ...

Call of Duty : Black Ops 4 : i dataminer scoprono indizi su nuove varianti delle mappe : Call of Duty: Black Ops 4 sembra destinato a ricevere un paio di modifiche meteorologiche per le mappe, in base a quanto scoperto dai dataminer, riporta Eurogamer.net.I risultati arrivano alla luce dell'ultimo aggiornamento per lo sparatutto militare senza campagne, e apparentemente confermano che Firing Range sarà avvolta dall'oscurità della notte, mentre Seaside subirà una trasformazione al tramonto con la presenza di pioggia.Potete vedere le ...

L’assenza del single player in Call of Duty Black Ops 4 ha influito sulle vendite? I primi dati : Call of Duty Black Ops 4 non include una campagna single player e a differenza dei timori iniziali questa caratteristica non ha avuto alcuna influenza sulle vendite. Treyarch e Activision di solito hanno sempre coinvolto i giocatori con le storyline, ma questa volta hanno deciso di concentrarsi solo sul comparto multiplayer online, offrendo un pacchetto ricchissimo di contenuti. Treyarch di recente infatti ha distribuito anche un nuovo hotfix ...

Call of Duty Black Ops 4 : nuove mappe in arrivo? : Grazie ad una fuga di notizie da parte di NerosCinema, riporta Dualshockers, Call of Duty: Black Ops 4 potrebbe presto ricevere una serie di novità.Si tratterebbe di due nuove varianti di mappe, il che non sarebbe nemmeno una novità per i giocatori della serie. I fan di Call of Duty. Modern Warfare Remastered del 2016 hanno infatti visto il lancio di più varianti "stagionali" di mappe, e sembra proprio che questa feature arriverà anche in Balck ...

Call of Duty Black Ops 4 : Activision offre due skin a 20€ ed esplodono le critiche della community : In Call of Duty: Black Ops 4 ha recentemente esordito l'Ordine Speciale Fall Firearms, il primo di una serie di eventi simili al Pass Battaglia di Fortnite a cui i giocatori possono accedere pagando denaro reale in cambio di contenuti esclusivi.Fall Firearms, l'Ordine Speciale di questa stagione autunnale, può essere acquistato per 2.000 COD Points (19,99€) e permette agli utenti di scalare 13 ranghi completando delle sfide all'interno ...

Polemiche microtransazioni Call of Duty Black Ops 4 : prezzi alti per le skin armi : Call of Duty Black Ops 4 sta avendo i primi problemi con le microtransazioni. Il gioco si ritrova al centro delle Polemiche dopo che gli utenti hanno reso noto che i prezzi delle skin sono troppo cari visto che in alcuni casi superano anche il prezzo dello stesso gioco. In effetti poco dopo il lancio del gioco Activision ha attivato il Mercato Nero. Qui i giocatori hanno la possibilità di acquistare tutti gli oggetti cosmetici e le skin per ...

Red Dead Redemption 2 non basta : Call of Duty : Black Ops 4 è il gioco più venduto di ottobre negli USA : Potete avere dalla vostra parte parecchi perfect score, la nomea di possibile miglior gioco della generazione, il fascino di opera made in Rockstar Games ma quando si tratta di battere Call of Duty all'interno del mercato USA, tutto questo potrebbe non bastare.Come riportato da Venture Beat, NPD Group ha rivelato le proprie analisi sulle vendite per il mese di ottobre, e lato software ha evidenziato i risultati di uno scontro tra titani: Call of ...

Il ragazzo accusato di swatting per una partita a Call of Duty si è dichiarato colpevole di tutti i capi d'imputazione : Tyler Barriss, il venticinquenne accusato di swatting per una partita a Call of Duty si è dichiarato colpevole di tutti i capi d'imputazione. Come riporta Gamesindustry.biz, il ragazzo è stato incriminato nel maggio di quest'anno dopo aver fatto una "chiamata-scherzo" al 911 agli ufficiali di Wichita, nel Kansas, fornendo dettagli di una situazione fittizia che necessitava di una risposta da parte delle forze dell'ordine.Una squadra SWAT è stata ...

Il nuovo aggiornamento di Call of Duty : Black Ops 4 ha nerfato lo specialista Ajax : Treyarch ha pubblicato un aggiornamento significativo per Call of Duty: Black Ops 4 in concomitanza con il lancio di Nuketown per PlayStation 4. Questo update, inoltre, nerfa lo specialista più fastidioso del gioco.Come segnala Eurogamer.net, l'aggiornamento, che pesa 9,4 GB su PS4 e porta il client alla versione 1.05, apporta una serie di modifiche chiave allo sparatutto in prima persona. Sono stati apportati miglioramenti tecnici alla modalità ...

Call of Duty : Black Ops 4 : la mappa Nuketown è in arrivo su PS4 : AGGIORNAMENTO:Finalmente possiamo dare il nostro primo sguardo approfondito alla mappa Nuketown di Call of Duty: Black Ops 4, grazie al primo trailer.Come accennato in precedenza nell'immagine teaser, questa versione della mappa si svolge in quella che sembra una città in stile sovietico durante l'inverno. Il trailer mostra anche quella che sembra essere una testata nucleare lanciata nel mezzo della mappa.Read more…

Call of Duty : Black Ops 4 avrebbe avuto originariamente una campagna "2v2 co-op" : Un presunto ex dipendente di Treyarch avrebbe rivelato su Reddit alcuni segreti di Call of Duty: Black Ops 4.Il post era per lo più incentrato sulla modalità Zombie - per la quale l'ex dipendente ha fatto da test per la qualità del servizio prima di essere licenziato in modo apparentemente disdicevole - ma ha anche fornito alcune informazioni su altre parti del nuovo sparatutto in prima persona e sul suo sviluppo.Stando a quanto riportato da ...

Call of Duty : Black Ops 4 : la mappa Nuketown è in arrivo su PS4 : Call of Duty: Black Ops 4 sta ottenendo una nuova versione della famosa mappa Nuketown questa settimana.Come per tutti i contenuti di Call of Duty: Black Ops 4, Nuketown sarà disponibile esclusivamente su PS4 per una settimana. Come riporta VG247.com, Treyarch ha annunciato che Nuketown sbarcherà su PS4 domani, 13 novembre.Anche se la mappa deve ancora essere ufficialmente rivelata al di fuori di una singola immagine teaser, lo sviluppatore ha ...