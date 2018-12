California | espelle un pezzo di polmone con un colpo di tosse | muore a 36 anni

Blastingnews

(Di giovedì 6 dicembre 2018) In, un uomo di soli 36è deceduto a causa di undi. Il signore aveva deciso di recarsi al pronto soccorso perchè accusava problemi cardiaci. Dopo circa una settimana dall'arrivo all'ospedale San Francisco Medical Center qualcosa è andato storto: undicosì forte da far uscire letteralmente fuori undiha causato la morte del 36enne. Nonostante i medici abbiano cercato in tutti i modi di salvare la vita del paziente, non c'è stato nulla da fare.Paziente sottoposto a trattamento farmacologico Come riportato dal New England Journal of Medicine, il paziente di soli 36si è presentato presso l'ospedale San Francisco Medical Center dichiarando di avere disturbi di tipo cardiaco. I medici, dopo i primi controlli di prassi, hanno deciso di sottoporre l'uomo a dei trattamenti farmacologici. Passata una settimana dal ricovero, dove ...