Calcio | Serie A 2018-2019 | il Genoa esonera Ivan Juric | in arrivo Cesare Prandelli

Il ritorno della pirateria per film - Calcio - serie tv : a sorpresa tornano a crescere i torrent : Lo studio di Sandvine certifica l'inversione di tendenza dopo anni di declino. Gli esperti spiegano: "Le piattaforme video legali hanno esagerato con le esclusive e gli utenti per non spendere troppo ricorrono alla pirateria"

Serie A - la tassa nascosta del Calcio italiano : quanto costano gli ultras alle società : Si potrebbero definire effetti collaterali di un tipo di ambiente che caratterizza da sempre il mondo del pallone. Alcuni eccessi, però, provvedono più di altri a rovinare il clima intorno ad un ...

LIVE Juventus-Inter - Serie A Calcio in DIRETTA : streaming e aggiornamento in tempo reale : Signore e signori, il derby d’Italia: domani, venerdì 7 dicembre alle ore 20.30 andrà in scena la sentitissima sfida tra Juventus ed Inter, valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A di calcio. I bianconeri guidano la graduatoria con 40 punti, mentre i nerazzurri sono terzi a quota 29. La sfida a Torino tra le due compagini arriva esattamente ad un anno dall’ultimo incrocio in Piemonte: correva il 9 dicembre 2017 ...

Il Calciomercato del giorno – La nuova squadra di Viviano in Serie A ed il terzino per l’Inter : Il calciomercato del giorno – Si pensa già alla prossima giornata del campionato di Serie A ma a tenere banco è anche il calciomercato, nella gara di ieri di Coppa Italia si sono affrontate Sampdoria e Spal, successo per la squadra di Giampaolo, gol nel finale di Kownacki con evidente errore da parte del portiere Milinkovic-Savic. Problema portiere dunque alla Spal con Gomis che non garantisce sicurezza tra i pali, per questo motivo ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Fiorentina-Pink Bari 6-2 - le viola dilagano nella ripresa : Successo della Fiorentina di Antonio Cincotta al “Gino Bozzi” di Firenze nel recupero della terza giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A. Le viola hanno superato con un secco 6-2 il Pink Bari e si sono portate -2 dal Milan capolista, sempre in terza posizione alle spalle delle rossonere e della Juventus (a -1 dalle leader). La compagine di Roberto D’Erminio invece resta in coda alla graduatoria insieme ...

Esclusiva CalcioWeb – Format Serie B - campionato cadetto a 20 squadre : 5 promozioni dalla Serie C [DETTAGLI] : Gli ultimi mesi sono stati caldissimi per quanto riguarda Serie B e Serie C, in particolar modo a tenere banco è stato il Format dei campionato. Tra sentenze, ricorsi e continui ribaltoni il caos è stato incredibile, si è scritta una delle pagine più brutte della storia del calcio italiano. Alla fine la decisione è stata quella di mantenere il Format a 19 squadre per la delusione di squadre come Catania, Novara, Siena, Pro Vercelli, ...

Calcio a 5 Femminile Marche - serie C : Corridonia e Dorica Anur nel girone Gold : La seconda fase del campionato di serie C Femminile Marche inizia sabato 8 dicembre. Due saranno i gironi, Gold e Silver (A e B). Mentre per il primo sarà garantito l'accesso diretto ai quarti di finale a prima e seconda classificata, le prime quattro classificate dei due gironi Silver passeranno dalla porta secondaria, scontrandosi agli ottavi di finale (gara unica del 9/03/2019). Senza ulteriori indugi, andiamo a conoscere le protagoniste, i ...

Calcio femminile - Sorteggio Mondiali 2018 : le possibili avversarie dell’Italia. Le fasce e le teste di serie : Il grande giorno si avvicina. Sabato 8 dicembre alle ore 18.00 si terrà a La Seine Musicale dell’Isola di Ile Seguin a Boulogne-Billancourt, un sobborgo di Parigi, il Sorteggio dei Mondiali 2019 di Calcio femminile. Dopo 20 anni, la Nazionale italiana torna nella Fase Finale di una rassegna iridata, reduce da un grandissimo girone di qualificazione. Con solo una sconfitta ininfluente nell’ultimo confronto con il Belgio, le azzurre ...

Caos Serie B e Serie C - l’avvocato Di Cintio a CalcioWeb si sbilancia sul format : “ecco il percorso da intraprendere attraverso le promozioni” : Nella giornata di ieri si è tenuto a Reggio Calabria un importante Convegno intitolato ‘La Storia Amaranto’, tanti gli argomenti trattati in particolar modo dalla storia del club amaranto, alla situazione attuale con la Reggina in grave situazione economica e con l’addio del presidente Praticò ed il periodo del fallimento dell’era Lillo Foti. Tanti gli ospiti della curatela del fallimento della Reggina Calcio SpA il ...

Highlights Serie A Calcio - tutti i VIDEO e i gol della 14ma giornata. Le sintesi in 4 minuti : Nel weekend si è disputata la 14^ giornata della Serie A 2018-2019 che si completerà questa sera con il posticipo tra Atalanta e Napoli. La Juventus ha sconfitto la Fiorentina a domicilio per 3-0 e ha allungato ulteriormente in testa alla classifica, 11 punti di vantaggio sui partenopei e sull’Inter che ha pareggiato per 2-2 contro la Roma in un match davvero pirotecnico. Il Milan ha sconfitto il Parma per 2-1 nel lunch match, la Lazio è ...

Sorteggio Mondiali Calcio femminile 2018 : quando si svolge? Data - programma - orario e tv. Le fasce e le teste di serie : Le azzurre hanno portato a termine la loro impresa, terminando in testa al proprio girone, e staccando il biglietto direttamente per la fase finale dei Mondiali di calcio femminile che torneremo a giocare dopo addirittura venti anni. L’ultima partecipazione della nostra Nazionale risale infatti al 1999 quando ci fermammo al primo turno, poi sono arrivate quattro mancate qualificazioni prima della gioia di questa sera. Le ragazze di Milena ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Atalanta-Napoli 1-2 - Milik decisivo all’Atleti Azzurri d’Italia : Termina 2-1 in favore del Napoli di Carlo Ancelotti il match dell’Atleti Azzurri d’Italia contro l’Atalanta. La formazione partenopea ha espugnato il campo orobico grazie alle marcature dello spagnolo Fabian Ruiz nel primo tempo e del polacco Arkadiusz Milik nella ripresa, a pochi minuti dal termine. Un match molto sofferto quello degli Azzurri, raggiunti infatti nella seconda frazione di gioco dalla rete del colombiano Duvan ...

Pagelle/ Atalanta-Napoli : FantaCalcio - i voti della partita - Serie A 14giornata - primo tempo - - IlSussidiario.net : Pagelle Atalanta Napoli: Fantacalcio, i voti della partita che le due squadre hanno giocato a Bergamo per la quattordicesima giornata della Serie A.

Calcio femminile - le migliori italiane della nona giornata di Serie A. Girelli colpisce ancora - Giacinti capocannoniere - che gol Cernoia! : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il nono turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. ILARIA MAURO (FIORENTINA): Il gol non è arrivato ma la prestazione al “Del Buffa” contro la Florentia è stata sontuosa. Sempre al centro del gioco e l’assist sul ...