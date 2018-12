Bruno Vespa | età | altezza | peso | moglie | figli

Bruno Vespa in versione papà si confessa con Caterina Balivo a Vieni da me : Nel corso dell'odierna puntata di Vieni da me , il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo , il conduttore di Porta a Porta Bruno Vespa si è sottoposto all'intervista della cassettiera, ...

Bruno Vespa : “Accarezzo ancora la fontanella di mio figlio Federico di 39 anni e lui ricambia” : Bruno Vespa è stato ospite nella puntata di oggi mercoledì 5 dicembre di Vieni da Me, il programma pomeridiano di RaiUno condotto da Caterina Balivo. Il conduttore di Porta a Porta si è sottoposto “all’intervista della cassettiera” (un momento quotidiano del format), ripercorrendo non solo la sua lunga carriera ma anche svelando il suo lato inedito da genitore. Ha raccontato il padrone di casa del talk show di Rai1: “Sono stato in ...

Bruno Vespa davanti alla cassettiera di Vieni da me oggi su Rai1 (Anteprima Blogo) : Si tratta certamente di uno dei momenti più attesi del programma condotto da Caterina Balivo Vieni da me. Ci riferiamo all'intervista di fronte ad una cassettiera, dove escono, cassetto dopo cassetto, oggetti che sono la partenza di ricordi, situazioni, emozioni, circostanze degli ospiti del programma del pomeriggio di Rai1.oggi ospite di questo momento sarà l'ex direttore del Tg1 Bruno Vespa, per altro molto presente in questo periodo in ...

Matteo Salvini-Luigi Di Maio - la profezia di Bruno Vespa : 'Divorzio dopo il ritorno in Italia di Di Battista' : Li descrive come 'due coniugi che hanno deciso di divorziare, ma fino al momento decisivo si comportano in maniera ineccepibile per evitare l'addebito'. Così Bruno Vespa , nel consueto editoriale del ...

Bruno Vespa presenta 'Rivoluzione' : "Matteo Salvini non staccherà la spina al governo" : "Io non pensavo che sarebbe nato questo governo, perché credevo che il 4 marzo Forza Italia prendesse un voto in più della Lega. E invece ho perso la scommessa con Matteo Salvini". Bruno Vespa introduce così, dialogando con il direttore Alessandro Sallusti, il suo ultimo libro - Rivoluzione. Uomini e retroscena della Terza Repubblica, edito da Mondadori - che fa il punto sul panorama politico italiano.Un libro fatto di dettagli e retroscena che ...

Caso Di Maio : cosa ha detto ieri sera Bruno Vespa a Piazza Pulita : Secondo il giornalista il vicepremier "non deve rispondere degli errori del padre", ma qualcuno nel M5s sta remando contro

“Caro Davigo - questo non è un paese fatto di presunti colpevoli” - dice Bruno Vespa : Roma. “Mentre mia nonna aveva la foto di Giovanni XXIII sul comodino e qualcun altro ha le foto dei figli o un libro, il dottor Davigo sul comodino ha le manette”. E’ con questa battuta tagliente che Bruno Vespa, ospite la scorsa settimana a DiMartedì su La7, ha provato a mandare giù le sparate gius

Bruno Vespa - Paolo Savona : 'Se un sardo di scuola cossighiano è pessimista...' : Bruno Vespa è uno che di Dc se ne intende forse come nessuno nell'Italia della Terza Repubblica. Per questo quanto scrive nell'editoriale consueto del sabato su Il Giorno è la certificazione che nel ...

Ascolti Tv di giovedì 22 novembre 2018 - stravince l'Allieva - cala il Gf Vip. Bruno Vespa fa il porta a porta in tutti i programmi : Anche oggi siamo qui per analizzare gli Ascolti tv di giovedì venerdì 22 novembre . La prima serata è dominata dalla fiction di Raiuno, l'Allieva con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, giunta ...

Bruno Vespa umilia Piercamillo Davigo : 'Dorme con le manette sul comodino' : ' Piercamillo Davigo dorme con le manette sul comodino '. Bruno Vespa si scontra con il presidente della II Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, in diretta da Giovanni Floris a DiMartedì ,...

'Bruno Vespa mi convinse a non denunciarla'. Roberta Bruzzone - tutta la verità su Virginia Raffaele : Roberta Bruzzone , nel salotto di Caterina Balivo Vieni da me , parla dell'imitazione di Virginia Raffaele . Non è un mistero che non amò la parodia fatta anni fa ad Amici . La Bruzzone rivela che fu ...

Roberta Bruzzone a Vieni da Me : «Gli haters sono scoregge digitali. Bruno Vespa mi convinse a non denunciare Virginia Raffaele» : Roberta Bruzzone La criminologa Roberta Bruzzone ci ha abituato nei suoi interventi televisivi a un linguaggio diretto e colorito e anche oggi ospite di Caterina Balivo a Vieni Da Me non è stata da meno. “Gli haters sono scoregge digitali” le parole usate per apostrofare i tanti che la inondano ogni giorno di critiche e insulti sui social network. E, dinanzi a una Balivo sorpresa e anche un poco imbarazzata per l’’uscita’, ha poi rincarato la ...

Bruno Vespa - la profezia su Matteo Salvini : 'Quali altri volti conquisterà. E poi il governo...' : Credo più all' apertura degli azzurri al mondo civico, con Altra Italia. Un tentativo peraltro che sta facendo anche il Pd'. Il Pd, siamo alle dolenti note: ucciso da Renzi? 'Ma no, affossato da un ...

Che tempo che fa - Bruno Vespa fa impallidire Fabio Fazio in diretta : 'Perché Matteo Salvini trionfa' : ... il conduttore di Porta a porta ha presentato il suo ultimo libro Rivoluzione e spiegato, senza troppi giri di parole, perché Matteo Salvini ha conquistato la scena della politica italiana diventando ...