Blastingnews

: Brawl Stars: Bo e Shelley saranno disponibili su Clash Royale - ignysignazio : Brawl Stars: Bo e Shelley saranno disponibili su Clash Royale - Ferre_YouTuber : ?UPDATE BRAWL STARS?Tutte le Novità !!: - Ferre_YouTuber : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Sembra assurdo ma è una notizia vera.si verranno incontro nell'ultimo aggiornamento di Dicembre 2018 rilasciato da Supercell per il mondo di. È stata confermata l'intenzione di rilasciare per un breve periodo una nuova modalità all'interno delle arene, edue nuovi personaggi appartenenti al mondoI due volti misteriosi sembrerebbero essere quelli di Bo e, e combatteranno in due gruppi differenti insieme a tutti i personaggi di. Non è la prima volta che Supercell decide di fare partecipare membri di un altro gioco su un altro titolo di proprio possesso (in passato lo stesso è accaduto traof Clans e), ed i fans sono sempre propensi a questi intermezzi esclusivi....