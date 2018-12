Brad Pitt | «Vi racconto di quando io | Tarantino e DiCaprio… »

vanityfair

: RT @elio_corno: @matteogeorge83 Non sono Brad Pitt, ma non ho la faccia da culo che hai tu, pirla galattico: Nasconditi in un cesso..ahahah… - tantogno : RT @elio_corno: @matteogeorge83 Non sono Brad Pitt, ma non ho la faccia da culo che hai tu, pirla galattico: Nasconditi in un cesso..ahahah… - sbriashi : RT @spelacchio: Una volta a una festa ho detto a un ragazzo che piangeva di continuare a credere nei suoi sogni. Quel ragazzo era Brad Pitt. - rubert0s : RT @matteogeorge83: @elio_corno ahahahahahaah sei così permaloso???ha parlato Brad Pitt,ma vatti a nascondere clown -

(Di giovedì 6 dicembre 2018) «Once upon a time in Hollywood»: le foto dal set«Once upon a time in Hollywood»: le foto dal set«Once upon a time in Hollywood»: le foto dal set«Once upon a time in Hollywood»: le foto dal set«Once upon a time in Hollywood»: le foto dal set«Once upon a time in Hollywood»: le foto dal set«Once upon a time in Hollywood»: le foto dal setQuesta intervista è tratta dal numero 49 di Vanity Fair in edicola fino al 12 dicembre 2018I capelli un po’ più lunghi e più biondi del solito sono così per esigenze di copione, come si usa dire. E il copione è quello di Once Upon a Time in Hollywood di Quentin, ambientato nella Los Angeles di fine anni Sessanta. Sullo sfondo c’è anche la vicenda di Charles Manson, l’uomo che uccise la moglie di Roman Polanski, l’attrice Sharon Tate, qui interpretata da Margot Robbie. Ma i veri protagonisti sonoe Leonardo DiCaprio, per la prima volta ...