Borse in calo,Milano a -1%.Spread a 279

ina -1%.a 279 Apertura in netto ribasso per leeuropee,penalizzate dalle tensioni sulle asiatiche innescate dall'arresto in Canada della vicepresidente Huawei,Wanzhou. A Piazza Affari, l'Ftse Mib segna -1% a 19.136 punti.Btp-Bund tedesco stabile a 279 punti in avvio, con rendimento del decennale al 3,053%. Londra -1,14%, Parigi -0,93% e Francoforte -1,31%. Euro a 1,1326 dollari e 128,064 yen.(Di giovedì 6 dicembre 2018)