Borse | Huawei risveglia l' OrsoMilano -3 | 54% Spread su a 297

Il calo del petrolio e l'arresto di lady Huawei affondano le Borse : Milano chiude in profondo rosso - male tutte le europee : borse europee sotto pressione nel finale, con Milano (-3,45%) che insieme a Parigi, Londra e Francoforte cede oltre il 3%: Londra cede il 3,58%, Francoforte il 3,48% e Parigi il 3,32%. Gli indici Usa lasciano sul campo il 2,7% (Dow Jones) e l'1,9% (Nasdaq) dopo la pausa della vigilia per i funerali dell'ex-presidente George Bush senior e con dati macroeconomici in parte inferiori e in parte migliori rispetto alle stime degli analisti. l'arresto ...

Huawei travolge le Borse - Milano a -3 - 5% : 17.59 Chiusura pesante per Piazza Affari, risultata la peggiore in Europa,per i timori di una riacutizzazione della guerra commerciale tra Usa e Cina dopo l' arresto della direttrice di Huawei. L'indice Ftse Mib chiude con un -3,54% a quota 18.643 punti, tornando ai minimi da due settimane. Lo spread tra Btp e bund tedeschi ha chiuso a 297 punti. Male anche Francoforte -3,48% e Parigi -3,3%. Cede oltre il 3% Londra. Seduta difficile a Wall ...

Il caso Huawei scuote le Borse Si teme per la tregua sui dazi : Su richiesta degli Stati Uniti, il Canada ha arrestato la direttrice finanziaria della cinese Huawei Technologies per la potenziale violazione di sanzioni americane legate all'Iran. Attraverso la sua ambasciata in Canada, la Cina ha chiesto l'immediato rilascio di Wanzhou Meng, che dallo scorso marzo e' anche vicepresidente del gruppo Segui su affaritaliani.it