Borsa Usa | indici in deciso ribasso

Giornata drammatica a Wall Street. Mercoledì Borsa resterà chiusa : Pioggia di vendite sul listino USA, che torna a scontare le preoccupazioni per un accordo sui dazi USA e Cina e lei certezze sulla politica monetaria

Borsa Usa : Dj -3 - 1% - timori su commercio e rendimenti T-Bond : New York, 4 dic. , askanews, - All'indomani di un rally, la seduta a Wall Street è finita in profondo rosso e sui minimi intraday. Se ieri avevano brindato alla tregua commerciale tra Usa e Cina ...

La Borsa di Tokyo chiude in rialzo - +1% - con tregua Usa-Cina : Milano, 3 dic., askanews, - Chiusura tonica per la Borsa di Tokyo con il mercato sollevato dalla tregua Usa-Cina sui dazi raggiunta nel weekend. L'indice principale Nikkei 225 ha guadagnato l'1% a 22.

Borsa - Tokyo e Shanghai aprono al rialzo dopo pace Trump-Xi. E la Cina ridurrà dazi su auto Usa : I tre mesi di tregua allontanano la data di entrata in vigore delle nuove tariffe ai primi di marzo, oltre il Capodanno cinese, un trimestre-chiave per l'economia del Dragone. ????????????????????????...

Borsa : Europa in rosso guarda a Usa-Cina : ANSA, - MILANO, 30 NOV - Le Borse europee rallentano con i timori per le tensioni in Ucraina e l'ipotesi di una mancata distensione nella guerra commerciale Usa-Cina. In attesa degli esiti del G20 a ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende dati da Europa e Usa - 29 novembre 2018 - - IlSussidiario.net : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende diversi dati provenienti sia dall'Europa che dagli Usa. Previste anche emissioni di Btp.

La Borsa Usa cerca il rally di Natale - ma l'economia sta rallentando visibilmente : Per Powell i tassi sono ormai in vista del livello neutrale, quello che non stimola e non rallenta l'economia, e non e' quindi stabilito un percorso di futuri aumenti, che saranno decisi in funzione ...

Tenaris crolla in Borsa su notizia accusa corruzione Rocca in Argentina : Giornata da dimenticare per Tenaris , che tratta in perdita del 7,97% sui valori precedenti. Il titolo è scivolato dopo la notizia che Paolo Rocca, CEO della controllante Techint , controllante di ...

Borsa : Europa in rialzo guarda a Usa : ANSA, - MILANO, 26 NOV - Le Borse europee proseguono in rialzo con i futures di Wall Street in positivo e l'attesa per il discorso del presidente della Bce Mario Draghi. L'apertura del governo ...

Legge di Bilancio : Brunetta - FI - Bankitalia conferma crollo Borsa e impoverimento famiglie causati da governo : Roma, 24 nov 13:27 - , Agenzia Nova, - Il deputato di Forza Italia e responsabile della politica economica del partito, Renato Brunetta, commenta, in una nota, i dati forniti ieri... , Com,

Asia in ordine sparso. Chiusa la Borsa di Tokyo : Si muovono a due colori le principali Borse Asiatiche orfane della guida di Tokyo Chiusa per festività. Sul sentiment degli investitori prevale il nervosismo per i timori di una escalation della ...