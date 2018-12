Borsa | Mediaset fuori dal club dei super titoli | dentro Juventus e Amplifon

wired

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Novità per ladi Milano. È stata pubblicata una nota che aggiorna e rivede l’indice Ftse Mib, che è calcolato e diffuso in tempo reale durante la negoziazione e anche alla chiusura serale di Piazza Affari. Il paniere indica generalmente i quarantaprincipali, anche con sede legale all’estero, quotati sul mercato telematico azionario (Mta) con i maggiori parametri di capitalizzazione e liquidità.La revisione dell’indice emanata ieri vede entrare nel paniere la società milanese, che ha chiuso la seduta del 5 dicembre a 14,94 euro per azione, e la società calcisticaFc, che scambia azioni a 1,2 euro l’una ed è in costante crescita da un anno.Ma la novità più grande riguarda le escluse. Infatti, a uscire dalla selezione del paniere sono due colossi come il gruppo, ora in lievissima ripresa dopo mesi di ribassi che hanno portato il titolo a ...