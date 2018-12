Bordoni | serve maggior prudenza sulle strade per evitare tragedie

romadailynews

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Roma – “Stamani all’alba un bus turistico ha investito e ucciso un sessantenne in bicicletta all’angolo tra viale Manzoni e via Merulana. Non e’ il primo caso e nell’attesa della definizione della dinamica dell’accaduto resta viva l’attenzione su un fenomeno oramai abbastanza frequente”.“Unaosservanza dei regolamenti della strada e un invito allasono necessari per scongiurare certe”. Cosi’ in un comunicato Davide, capogruppo di Forza Italia in Campidoglio e vicepresidente della commissione Ambiente capitolina.L'articoloperproviene da RomaDailyNews.