Bologna | la casa è occupata dai romeni | uomo costretto a stare in magazzino

La domanda di casa a Bologna e la risposta del Comune : Cresce la domanda di casa a Bologna. Quasi 4.700 nuclei in graduatoria per un alloggio di edilizia pubblica, oltre 2.200

6 ricette tradizionali di Bologna da preparare a casa : Crostini con il friggione - Ricetta di Nonna RosaCrescentine alla mortadellaTagliatella al ragù - Ricetta dell'Osteria dell'OrsaIl Gran Fritto - Ricetta del Ristorante TeresinaTorta di riso, secondo la ricetta della Trattoria della GiginaRaviole dolci - Ricetta di Paolo Atti & FigliUna cena bolognese, si sa, non ha pari: per ricchezza, gusto e atmosfera. Piatti semplici che però hanno bisogno di perizia, di occhio e di mano. Il meglio in ...

Scuola - giornata nazionale della sicurezza : iniziative in 500 istituti. Ma a Bologna si resta a casa per il freddo : giornata nazionale della sicurezza nelle scuole con sciarpa e cappotto in aula a Bologna. Oggi il ministero ha organizzato oltre 500 eventi in tutta Italia per riflettere sul tema anche in memoria di chi ha perso la vita in passato negli incidenti avvenuti a Scuola. Ma nel capoluogo dell’Emilia Romagna in queste ore i presidi e gli studenti di alcuni licei, in particolar modo il “Copernico”, hanno dovuto lottare per avere almeno il ...

Risultati Serie A Basket 7ª giornata – Avellino espugna Reggio Emilia - successo casalingo per Bologna su Torino : Avellino vince in trasferta a Reggio Emilia, la Virtus Bologna mantiene il fattore campo e batte Torino: i Risultati della 7ª giornata della Serie A di Basket Dopo il successo di Cremona su Varese nel lunch match, la settima giornata della Serie A di Basket prosegue con altri due match nel primo pomeriggio. Può sorridere Avellino che trova un importante successo in trasferta a Reggio Emilia, consolidando la posizione Playoff. Gli irpini ...

No Pillon - decine di persone in piazza a Bologna. Casa delle donne : “Ostacola denuncia di violenze in famiglia” : A Bologna, come in altre 60 città italiane, uomini e donne di tutte le età sono scesi in piazza per contestare il ddl Pillon, un disegno di legge definito “pericoloso, perché introduce la mediazione familiare, abolisce l’assegno di mantenimenti per i figli, limita la possibilità di divorziare o separarsi con l’obiettivo di preservare l’unità familiare, penalizza il coniuge meno abbiente minandone la libera scelta e ostacolando la denuncia ...

Bologna - sembrava morte accidentale : figlio l’aveva uccisa in casa prima di chiamare il 118 : L'uomo aveva chiamato il 118 dicendo che la madre si era strozzata con un boccone di cibo andato di traverso. In realtà si trattava di omicidio: era stato lui ad ucciderla strangolandola in casa al culmine dell'ennesimo litigio. Ad insospettire sanitari e polizia i segni sul collo della vittima, il figlio infine ha confessato.Continua a leggere

Torino - Mazzarri : “Bologna temibile in casa” : “Il Bologna è una squadra temibile, in casa sono pericolosi e hanno vinto contro due squadre che stanno facendo bene come la Roma e l’Udinese”. Walter Mazzarri presenta la trasferta del suo Torino, che grazie alla sosta ritrova gli infortunati De Silvestri e, soprattutto, Zaza. “E’ rientrato in gruppo da due giorni ma l’ho visto carico e motivato”, dice il tecnico granata. Difficile capire se Zaza ...

Torino - Mazzarri : “Bologna temibile in casa” : “Il Bologna è una squadra temibile, in casa sono pericolosi e hanno vinto contro due squadre che stanno facendo bene come la Roma e l’Udinese”. Walter Mazzarri presenta così la trasferta del suo Torino, che grazie alla sosta ritrova gli infortunati De Silvestri e, soprattutto, Zaza. “E’ rientrato in gruppo da due giorni ma l’ho visto carico e motivato”, dice il tecnico granata. Difficile capire se ...

Basket - Champions League 2018-2019 : Bologna domina in casa contro Ostende : La Virtus Bologna concede il bis in Champions League. Dopo la sofferta vittoria al supplementare contro il Neptunas, è arrivata quella odierna molto più semplice contro i belgi del Filou OOstende per 89-60. Un successo che è stato in discussione solamente nel primo quarto, con la Virtus che ha preso il largo nel secondo con un impressionante parziale di 22-3, che ha deciso la partita. Tutti i giocatori di Bologna vanno a referto. I migliori sono ...

Bologna - Di Vaio : “fuori casa problema psicologico” : “Il problema del Bologna e’ psicologico, fuori casa non giochiamo con la spensieratezza che abbiamo al Dall’Ara. Il ko di Cagliari ci ha fatto male, ma ne e’ seguita una presa di responsabilita’ importante da parte di tecnico, capitano e squadra. Nelle prossime quattro partite non affronteremo big ma squadre di media classifica e ci aspettiamo risposte dal gruppo”. Così, il club manager del Bologna Marco ...

Bologna - Di Vaio : “fuori casa problema psicologico” : “Il problema del Bologna e’ psicologico, fuori casa non giochiamo con la spensieratezza che abbiamo al Dall’Ara. Il ko di Cagliari ci ha fatto male, ma ne e’ seguita una presa di responsabilita’ importante da parte di tecnico, capitano e squadra. Nelle prossime quattro partite non affronteremo big ma squadre di media classifica e ci aspettiamo risposte dal gruppo”. Così, il club manager del Bologna Marco ...

Bologna - Di Vaio : “fuori casa problema psicologico” : “Il problema del Bologna e’ psicologico, fuori casa non giochiamo con la spensieratezza che abbiamo al Dall’Ara. Il ko di Cagliari ci ha fatto male, ma ne e’ seguita una presa di responsabilita’ importante da parte di tecnico, capitano e squadra. Nelle prossime quattro partite non affronteremo big ma squadre di media classifica e ci aspettiamo risposte dal gruppo”. Così, il club manager del Bologna Marco ...

Di Vaio - Bologna meno sereno fuori casa : ANSA, - Bologna, 9 OTT - "Il problema del Bologna è psicologico, fuori casa non giochiamo con la spensieratezza che abbiamo al Dall'Ara. Il ko di Cagliari ci ha fatto male, ma ne è seguita una presa ...

Di Vaio - Bologna meno sereno fuori casa : ANSA, - Bologna, 9 OTT - "Il problema del Bologna è psicologico, fuori casa non giochiamo con la spensieratezza che abbiamo al Dall'Ara. Il ko di Cagliari ci ha fatto male, ma ne è seguita una presa ...