Boccia: il 100% di industraili è contro

"Negli ultimi mesi ho girato l'Italia, ho incontrato 30mila imprenditori.Siamo 160 mila associati. Parlo per Confindustria:ilquesta manovra". Cosìleader di Confindustria.ribadisce: "E' solo espansiva e non per la crescita", non è sostenibile se non "crea produzione e lavoro". Il rischio di una recessione in Italia "è possibile".infine riconosce come con il vicepremier Salvini il rapporto abbia fatto un passo avanti: "Da un caffè siamo passati a dodici".(Di venerdì 7 dicembre 2018)