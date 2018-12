Boccia | Il 100% degli imprenditori contro questa manovra

Boccia : il 100% di industraili è contro : 23.39 "Negli ultimi mesi ho girato l'Italia, ho incontrato 30mila imprenditori.Siamo 160 mila associati. Parlo per Confindustria:il 100% è contro questa manovra". Così Boccia leader di Confindustria. Boccia ribadisce: "E' solo espansiva e non per la crescita", non è sostenibile se non "crea produzione e lavoro". Il rischio di una recessione in Italia "è possibile". Boccia infine riconosce come con il vicepremier Salvini il rapporto abbia ...