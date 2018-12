Boca Juniors-River Plate Finale a Madrid | una sconfitta per Fifa e Conmebol

Boca Juniors - impressionante saluto dei tifosi : la squadra in partenza per Madrid [FOTO] : E’ altissima la tensione in vista della finale di Coppa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors, la gara è stata rinviata per ben due volte a causa dell’assalto dei tifosi del River nei confronti del pullman del Boca, la decisione è stata quella di disputare la partita a Madrid, nella giornata di ieri altri momenti di tensione con l’allarme bomba alla Bombonera. Nel frattempo entusiasmo alle stelle da parte dei tifosi ...

Coppa Libertadores - River Plate-Boca Juniors : Messi sarà al Bernabeu - CR7 diserta l’appuntamento : Coppa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors: Messi sarà al Bernabeu per seguire la gara da buon argentino, Cristiano Ronaldo non sarà presente Lionel Messi sarà in tribuna allo Stadio Santiago Bernabeu per assistere domenica alla finalissima di Coppa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors, non sarà invece a Madrid Cristiano Ronaldo. Nonostante l’invito avanzato dalla Federazione, spiega il quotidiano sportivo spagnolo ...

Copa Libertadores - i tifosi del Boca Juniors accompagnano il pullman all’aeroporto : un fiume gialloblù [VIDEO] : Copa Libertadores, River Plate e Boca Juniors sono pronte a darsi battaglia sul campo del Real Madrid, il Santiago Bernabeu Il grande giorno della finale di ritorno di Copa Libertadores sta arrivando. Domenica sera River Plate e Boca Juniors si affronteranno al Bernabeu di Madrid per definire la vincitrice del trofeo. Il Boca è partito nella notte alla volta di Madrid ed il tragitto del pullman sino all’aeroporto di Buenos Aires è ...

Boca Juniors - allarme bomba alla ‘Bombonera’ : stadio evacuato - tensione sempre più alta : Non c’è pace per il Boca Juniors, il club è al lavoro per preparare la finale di Coppa Libertadores contro il River Plate, match già rinviato per ben due volte a causa dell’assalto nei confronti del pullman del Boca. Intorno alle 16 argentine allarme bomba alla ‘Bombinera’ e stadio evacuato, immediato l’intervento della Polizia. Dopo i primi accertamenti la Polizia Federale e la sezione artificieri delle forze ...

Il River Plate si rifiuta di giocare a Madrid la finale di Copa Libertadores contro il Boca Juniors : La dirigenza del River Plate ha confermato con un comunicato ufficiale il suo rifiuto di giocare la finale di ritorno di Copa Libertadores il 9 dicembre allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid, come invece annunciato venerdì dalla CONMEBOL, la confederazione

La finale di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors si giocherà il 9 dicembre a Madrid : La partita di ritorno della finale di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors si giocherà il 9 dicembre a Madrid, dopo essere stata rimandata a causa dei gravi scontri davanti allo stadio di Buenos Aires sabato 24 novembre.

River Plate-Boca Juniors - Finale Copa Libertadores 2018 : dove e quando si gioca? Data - programma - orario e tv. Ufficiale la sede del recupero : Dopo la suggestione di Genova o l’ipotesi di Abu Dhabi, la Finale di ritorno della Copa Libertadores 2018 tra River Plate e Boca Juniors è destinata a svolgersi a Madrid. Secondo i media spagnoli si dà ormai per certa questa scelta. Relativamente alla Data si parla infatti di 8 o di 9 dicembre, con quest’ultimo giorno il più probabile (ore 20.30). Vero è che il Santiago Bernabeu, casa del Real Madrid, per una serata avrà i forti ...

Copa Libertadores - la finale tra River Plate e Boca Juniors potrebbe disputarsi al Bernabeu : Copa Libertadores, la finale tra River Plate e Boca Juniors non si giocherà in Argentina: prende piede l’ipotesi Bernabeu River Plate e Boca Juniors dovranno affrontarsi per la gara di ritorno della finale di Copa Libertadores. Dopo gli scontri di Buenos Aires, la Conmebol ha deciso che l’incontro si disputerà fuori dal territorio argentino, scatenando una sorta di caccia alla sede migliore per la disputa della tesissima ...

Copa Libertadores - il Boca Juniors risponde al River : “attaccati in maniera codarda con pietre - proiettili e gas” : “Attaccati in maniera codarda con pietre, proiettili e gas”, la nota del Boca contro il River Plate accende ancora di più la finale di Libertadores Il Boca Juniors non ci sta e replica alle provocazioni giunte questa sera dal presidente del River Plate. Quest’ultimo aveva accusato il Boca di tirarsi indietro, di non voler giocare, ma il patron Angelici ha risposto a tono con una nota dura: “Ci sono video che ...

River Plate-Boca Juniors - quando e dove si gioca? Ipotesi 8-9 dicembre in Paraguay ma i club non sono d’accordo : River Plate-Boca Juniors si dovrebbe giocare sabato 8 o domenica 9 dicembre in sede da definire, probabilmente ad Asuncion (Paraguay). Questo è il comunicato della CONMEBOL (la Federazione Sudamerica di Calcio) in merito alla Finale di ritorno della Copa Libertadores che è stata rinviata lo scorso weekend a causa degli incidenti al di fuori del Monumental (il pullmann dei gialloblù è stato preso d’assalto dei tifosi locali, alcuni ...

La finale di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors si dovrebbe giocare l’8 o il 9 dicembre in una sede da definire : La CONMEBOL — la confederazione calcistica sudamericana che organizza la Copa Libertadores — ha trovato un accordo con i presidenti di Boca Juniors e River Plate per far disputare la finale di ritorno del torneo tra sabato 8 e domenica

La finale di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors si giocherà l’8 o il 9 dicembre in una sede da definire : La CONMEBOL — la confederazione calcistica sudamericana che organizza la Copa Libertadores — ha trovato un accordo con i presidenti di Boca Juniors e River Plate per far disputare la finale di ritorno del torneo tra sabato 8 e domenica

Copa Libertadores - arriva la decisione della Conmebol su River Plate e Boca Juniors : i dettagli : Copa Libertadores, River Plate e Boca Juniors si dovranno affrontare nella finale di ritorno della competizione: i dettagli del comunicato della Conmebol Copa Libertadores, è arrivata la decisione ufficiale della Conmebol in merito alla finale di ritorno tra River Plate e Boca Juniors. La gara, secondo quanto rivelato dalla Federazione con un comunicato, verrà giocata l’8 o il 9 di dicembre in un luogo ancora da definire. Dopo gli ...

Finale Copa Libertadores 2018 : il River Plate indagato per l’assalto al pullman del Boca Juniors : Tra rivelazioni e quasi inquietudine il lungo post di quel che non è stata la Finale di ritorno della Copa Libertadores 2018 tra River Plate e Boca Juniors si arricchisce di nuovi elementi. Le ultime notizie che arrivano riguardano l’apertura di un procedimento disciplinare da parte della Confederazione calcistica del Sud America (CONMEBOL) nei confronti del River, indagato per verificare eventuali responsabilità dopo l’assalto al ...