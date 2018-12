Birra Peroni è la birra ufficiale della SSC Bari

Bari - accordo con Birra Peroni : insieme anche in Serie D : Il Bari è costretto a ripartire dalla Serie D, ma l’ambizione resta quella di sempre così come l’attaccamento degli sponsor. Birra Peroni sarà infatti la Birra ufficiale della società biancorossa anche in questa stagione. Una partnership che conferma il “legame tra due simboli fortemente identitari e strettamente legati alla città di Bari”. Come già accaduto […] L'articolo Bari, accordo con Birra Peroni: insieme ...

Birra Peroni protagonista XVII settimana della cultura d'impresa : Roma, 15 nov., askanews, - Dalla storica sede di Piazza Alessandria, allo 'spaccio' di Via del Boschetto, fino all'Antica Birreria Peroni, a pochi passi da Piazza Santi Apostoli, passando per Porta ...

La Birra Peroni è il nuovo partner di Genoa e Samp : Una Birra ufficiale per Genoa e Sampdoria. E’ Peroni, storico marchio italiano, che da oggi abbinerà il suo nome alle due società genovesi. La partnership tra l’azienda di Vigevano e le squadre di Genoa e Sampdoria è stata ufficializzata al Luigi Ferraris alla presenza dei dirigenti dei due club e dei giocatori Criscito e Marchetti per il Genoa, Audero e Quagliarella per la Sampdoria. Presente anche l’assessore allo sport ...

Birra Peroni nuovo partner Genoa e Samp : Presente anche l'assessore allo sport del comune di Genova Stefano Anzalone: "In questo momento è importante che un' azienda come Peroni sostenga i nostri due club". "Sposarci con Peroni è ...

