Biathlon | Fourcade domina la 20 km di Pokljuka | il migliore azzurro è Lukas Hofer con il

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : Martin Fourcade impone subito la sua legge. Azzurri fallosi al poligono : Finalmente si gareggia ed è la 20 km individuale maschile a dare il via, dopo le staffette miste, alla stagione della Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. La nebbia di ieri lascia spazio ad un timido sole a Pokljuka, in Slovenia, su una neve molto dura e non semplice da affrontare per gli atleti, considerando che siamo al primo atto. Il successo è andato al fuoriclasse francese Martin Fourcade che, con un approccio molto equilibrato sugli sci ...

LIVE Biathlon - 20 km Pokljuka 2018 in DIRETTA : Martin Fourcade vince per 4 secondi sul sorprendente Kuehn - Hofer 27° nonostante la velocità sugli sci : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 20 km individuale maschile della prima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: dopo l’antipasto domenicale delle staffette, con tanto di podio per l’Italia nella mista, si inizia a fare sul serio a Pokljuka, in Slovenia. Oggi, giovedì 6 dicembre, a partire dalle ore 10.15 è in programma la 20 km individuale maschile, che vedrà al via ben sei italiani. Il re di questo format e grande ...

LIVE Biathlon - 20 km Pokljuka 2018 in DIRETTA : duello tra Fourcade e il sorprendente Kuehn - Hofer migliore degli italiani - ma indietro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 20 km individuale maschile della prima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: dopo l’antipasto domenicale delle staffette, con tanto di podio per l’Italia nella mista, si inizia a fare sul serio a Pokljuka, in Slovenia. Oggi, giovedì 6 dicembre, a partire dalle ore 10.15 è in programma la 20 km individuale maschile, che vedrà al via ben sei italiani. Il re di questo format e grande ...

LIVE Biathlon - 20 km Pokljuka 2018 in DIRETTA : potenziali sorprese tedesche - Hofer quattro errori - Boe indietro - Fourcade sul percorso : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 20 km individuale maschile della prima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: dopo l’antipasto domenicale delle staffette, con tanto di podio per l’Italia nella mista, si inizia a fare sul serio a Pokljuka, in Slovenia. Oggi, giovedì 6 dicembre, a partire dalle ore 10.15 è in programma la 20 km individuale maschile, che vedrà al via ben sei italiani. Il re di questo format e grande ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018-19. A Pokljuka - Boe contro Fourcade : inizia la battaglia con la gara più lunga : Scatta domani da Pokljuka, in Slovenia, la Coppa del Mondo maschile 2018-2019 con la battaglia senza quartiere tra Johannes Boe e Martin Fourcade che di coppe se ne è aggiudicate già sette consecutive. La 20 km è una gara anomala, in stagione se ne vedono pochissime e proprio per questo motivo l’ouverture diventa un test probante già in prospettiva Mondiale, visto che questa tipologia di gara assegna un titolo, oltre che gara decisiva per ...