Biathlon | Coppa del Mondo | sesto posto perla Vittozzi a Pokljuka | 7ª Wierer

Biathlon - Coppa del mondo : Martin Fourcade vince la 20 km di Pokljuka : Martin Fourcade vince la 20 km di Pokljuka, il favorito della vigilia non ha “cannato” in Coppa del mondo La prima gara individuale di Coppa del mondo di Biathlon si chiude con la vittoria del favorito numero uno, Martin Fourcade. Nella 20 km di Pokljuka recuperata a ventiquattro ore di distanza per la nebbia del giorno precedente, il campione francese conquista il 73esimo successo in carriera nella competizione con la solita ...

Coppa del Mondo Biathlon - Vittozzi sesta nella 15km : Il sesto posto, infatti, è il suo miglior risultato in carriera in Coppa del Mondo in questo format, che al massimo l'aveva vista centrare la diciottesima posizione. Subito dietro di lei finisce ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : la startlist e i pettorali di partenza della sprint maschile. Programma - orari e tv : Prima uscita per quanto riguarda la sprint nella Coppa del Mondo di Biathlon al maschile. A Pokljuka, in terra slovena, va in scena la 10 chilometri con due poligoni: grande favorito ovviamente ancora Martin Fourcade che oggi si è imposto nell’individuale. A lanciare la sfida il norvegese Johannes Boe che dovrà però limitare gli errori. L’Italia punta nuovamente su Lukas Hofer e Dominik Windisch. Di seguito il Programma completo ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018-2019 : Vittozzi “Sono comunque soddisfatta” - Wierer “Contenta per la prova sugli sci” : La Coppa del Mondo femminile di Biathlon è cominciata oggi con l’individuale di Pokljuka. 15km che hanno visto Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer sognare il podio per lunghi tratti, per poi chiudere alla fine rispettivamente sesta e settima. A vincere è stata l’ucraina Yuliia Dzhyma davanti alla polacca Monika Hojnisz e alla ceca Marketa Davidova. Un buon risultato comunque per le azzurre, soprattutto in ottica classifica generale. ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : Martin Fourcade a caccia del bis nella sprint - Boe per il riscatto - Hofer si gioca le proprie carte : Neanche il tempo di respirare, del resto nel Biathlon è così. Si torna subisco in scena domani, sulle nevi di Pokljuka (Slovenia), per una 10 km sprint che deve dare conferme rispetto a quanto si è già visto nella 20 km individuale del primo atto di Coppa del Mondo 2018-2019. Partiamo da lui, dal fenomeno di questa disciplina, Martin Fourcade. Il francese, dopo aver trascinato la Francia al successo nella staffetta mista, si è portato a casa ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : Dzhyma sorprende tutte nell’individuale - Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer sfiorano il podio : Una gara per cuore forti. Difficile definire in modo diverso la 15 km individuale femminile di Biathlon a Pokljuka (Slovenia), sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019. Una prova decisa sul filo di lana e all’ultimo giro tra due atlete che mai avevano posto la loro firma sul podio più alto in questa competizione. Parliamo della polacca Monika Hojnisz e dell’ucraina Yuliia Dzhyma, straordinarie quest’oggi e mai a ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : Martin Fourcade impone subito la sua legge. Azzurri fallosi al poligono : Finalmente si gareggia ed è la 20 km individuale maschile a dare il via, dopo le staffette miste, alla stagione della Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. La nebbia di ieri lascia spazio ad un timido sole a Pokljuka, in Slovenia, su una neve molto dura e non semplice da affrontare per gli atleti, considerando che siamo al primo atto. Il successo è andato al fuoriclasse francese Martin Fourcade che, con un approccio molto equilibrato sugli sci ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : la startlist e i pettorali di partenza dell’individuale femminile. Programma - orari e tv : Dopo l’apertura con le stafette, la Coppa del Mondo di Biathlon vivrà le sue prime gare individuali e sarà un giovedì ricco a Pokljuka. Oltre alla 20km maschile, rinviata e posticipata a domani mattina a causa della nebbia, ci sarà anche la 15 km femminile, già in Programma nel primo pomeriggio. Di seguito il Programma completo della 15 km individuale di Pokljuka con gli orari italiani e la startlist. L’evento sarà trasmesso in diretta ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : la startlist e i pettorali di partenza dell’individuale maschile. Programma - orari e tv : La Coppa del Mondo di Biathlon vivrà un giovedì molto intenso a Pokljuka. A causa della nebbia, infatti, l’individuale maschile, prima gara individuale della stagione, è stata rinviata e posticipata a domani mattina, prima della gara femminile, già in Programma nel primo pomeriggio. Di seguito il Programma completo della 20 km individuale di Pokljuka con gli orari italiani e la startlist. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da ...

Biathlon - Coppa del Mondo : rinviata la gara in programma a Pokljuka in Slovenia : Biathlon, Coppa del Mondo: la gara in programma a Pokljuka in Slovenia è stata dapprima slittata e poi rinviata a causa della nebbia La nebbia ha costretto gli organizzatori dell’individuale maschile di Biathlon prima a posticipare dalle ore 14.15 originarie alle ore 14.35 la partenza e successivamente a cancellare la gara in programma a Pokljuka in Slovenia. La visibilità infatti è stata ridotta per l’intera giornata e non ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : la 20 km individuale maschile rinviata a domani per nebbia : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA 20 KM individuale maschile DI Biathlon A Pokljuka rinviata alle ore 10.15 di domani. E’ quanto deciso dagli organizzatori della prima tappa di Coppa del Mondo di Biathlon a Pokljuka (Slovenia). nebbia fitta che ha impedito il via regolare alle ore 14.15 della 20 km individuale maschile e che inizialmente aveva portato ad un piccolo slittamento di orario. Una gara molto attesa per l’eterno ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : la partenza della 20 km individuale maschile ritardata. Nebbia fitta in Slovenia : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE della 20 KM individuale maschile DI Biathlon A Pokljuka Rimandata alle ore 14.35. E’ quanto deciso dagli organizzatori della prima tappa di Coppa del Mondo di Biathlon a Pokljuka (Slovenia). Nebbia fitta che ha impedito il via regolare alle ore 14.15 della 20 km individuale maschile. Una gara molto attesa per l’eterno duello tra il francese Martin Fourcade, sette volte vincitore della classifica ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : la startlist e i pettorali di partenza dell’individuale maschile. Programma - orari e tv : Dopo l’antipasto domenicale delle staffette, con tanto di podio per l’Italia nella mista, si inizia a fare sul serio a Pokljuka, in Slovenia, sede della prima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019: domani, mercoledì 5 dicembre, a partire dalle ore 14.15 è in Programma la 20 km individuale maschile, che vedrà al via ben sei italiani. Di seguito il Programma completo della 20 km individuale maschile di Pokljuka con gli ...