Benzina | diesel e gpl | prezzi ancora in calo

Manovra - una tassa sulle auto a Benzina e diesel : grandi case in rivolta : L'emendamento è stato approvato nella notte. Neanche il tempo di darlo alle stampe, che la levata di scudi è stata unanime. La norma, proposta dal Movimento Cinque Stelle e...

Manovra - con la tassa sulle emissioni una Panda Benzina paga più di una Bmw diesel : Una Panda che paga più di una Bmw da 50mila euro, l'ibrida Toyota Rav4 non solo fuori dagli incentivi all'acquisto ma anche tassata e, in generale, un forte vantaggio per le vetture diesel. Sono ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : calo sui listini del gas : In calo i listini dei Prezzi consigliati del gas auto alla pompa. Balzo invece delle quotazioni del gasolio. Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP, Italiana Petroli, e Q8 hanno ridotto di un centesimo al litro i Prezzi consigliati del Gpl. Per Tamoil il ribasso è di 2 cent. Ecco le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla ...

Il regalo di Dicembre : giù i prezzi di Benzina e diesel : Non si ferma la discesa dei prezzi dei carburanti: segno meno per la benzina che al self service costa mediamente 1,568...

Benzina e diesel - prezzi ancora giù Effetto del petrolio in discesa : Non si ferma la discesa dei prezzi consigliati dei carburanti alla pompa, guidata ancora una volta da Eni. Il Cane a sei zampe ha messo a segno sabato un nuovo ribasso, il decimo nel giro di un mese: -1 centesimo al litro su Benzina e gasolio Segui su affaritaliani.it

Benzina e diesel - prezzi ancora giù : Non si ferma la discesa dei prezzi consigliati dei carburanti alla pompa, guidata ancora una volta da Eni. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, il Cane a sei zampe ha messo a segno sabato un nuovo ribasso, il decimo nel giro di un mese: -1 centesimo al litro su Benzina e gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati ...

Benzina - diesel e gpl : tornano i ribassi sulla rete carburanti : tornano subito i ribassi sulla rete carburanti italiana dopo la pausa di ieri: Eni ha limato di 1 ulteriore centesimo i prezzi raccomandati di Benzina e diesel. Trend in discesa per i prezzi praticati. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della Benzina è pari a 1,583 euro/litro, con i ...

Benzina e diesel - nuova pioggia di ribassi : nuova pioggia di ribassi sulla rete carburanti italiana . Nonostante il tentativo di rimbalzo delle quotazioni dei prodotti oil in Mediterraneo, infatti, Eni, Ip e Tamoil hanno limato oggi i prezzi ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : ancora ribassi sulla rete : Prosegue la discesa dei Prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, sabato Eni ha ridotto di un centesimo al litro i Prezzi consigliati della benzina e del gasolio. medesimo ribasso anche per Tamoil. Di seguito le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri ...

Benzina e diesel sempre più giù : I ribassi su Benzina e diesel non si fermano. Continuano a scivolare le quotazioni petrolifere internazionali, con il Brent sotto i 60 dollari al barile per la prima volta da oltre un anno, e ...

Benzina e diesel - i prezzi sono in discesa (e caleranno ancora) : Buone notizie per tanti automobilisti che nei prossimi giorni si recheranno alla pompa per fare il pieno. Ecco le medie dei...

Benzina - diesel e gpl : prezzi in discesa : Prosegue la discesa dei prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP e Italiana Petroli hanno ridotto di 1,3 centesimi al litro i prezzi consigliati della Benzina e di un centesimo a litro quelli del gasolio. Q8 ha invece deciso un taglio di un cent su Benzina e gasolio. Di seguito le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello ...

Carburanti - Eni taglia ancora i prezzi di due centesimi per Benzina e diesel : I ribassi sui Carburanti cominciati nelle scorse settimane stanno proseguendo ad un ritmo decisamente veloce, favorendo così un risparmio sensibile per tutti i possessori di autovetture. Secondo quanto riporta la Staffetta Quotidiana, Eni stamane ha abbassato ulteriormente i prezzi di due centesimi per benzina e gasolio. Nel giro di un mese i ribassi sono stati di 11 cent. per benzina, 7 per il gasolio (sempre facendo riferimento all'Eni). Tutto ...

Benzina e diesel - arriva la sforbiciata : Continua la discesa dei prezzi consigliati dei carburanti . Stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di due centesimi al litro i prezzi consigliati di Benzina e ...