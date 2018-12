ilgazzettino

: RT @scoRAGGIati1: Colpa delle ditte che hanno vinto l'appalto (Luca Bergamo) sia chiaro, mica loro che l'hanno ridotta una città di sfigati… - salerno_vince : RT @scoRAGGIati1: Colpa delle ditte che hanno vinto l'appalto (Luca Bergamo) sia chiaro, mica loro che l'hanno ridotta una città di sfigati… - vinmoccia : Beffa a Capodanno: non c’è lo sponsor, Roma paga il conto - RassegnaZampa : Beffa a Capodanno: non c?è lo sponsor, #Roma paga il conto -

(Di giovedì 6 dicembre 2018) di Lorenzo De Cicco Londra, per l'ultimoprima della Brexit, oppure no, chissà,, metterà sul piatto 1,3 milioni di sterline rastrellati con leship; New York dovrebbe bissare quanto ...