Battlefield 5 al 50% di sconto per i possessori dei precedenti capitoli

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Se state ancora indecisi su un eventuale acquisto del nuovoforse EA ha la promozione che fa per voi, i giocatori che hanno acquistato4 o1 stanno infatti riportando di come EA abbia fornito loro unopari al 50% per5.Come riporta VG247, gli utenti di1 sono rimasti abbastanza sorpresi nel vedere il messaggio promozionale, secondo quanto riportato, l'offerta terminerà il 20 dicembre. Se notate nel messaggio si parla di Deluxe Edition, tuttavia è stato riportato di come il tutto funzioni anche per l'edizione standard.Al momento sappiamo che la promozione è disponibile su Xbox One (anche se alcuni rapporti parlano anche di PS4), la stessa EA non ha dichiarato nulla per la versione PC. Senza dubbio si tratta di un'ottima promozione che vi farà risparmiare non poco, naturalmente la promozione è riferita alla versione ...