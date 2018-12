Basta parole | il 2018 si sta chiudendo con un bilancio tragico

huffingtonpost

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Almeno 14 persone avrebbero perso la vita in mare per un naufragio avvenuto dopo aver trascorso 12 giorni in mare senza cibo o acqua. A raccontarlo un superstite egiziano che insieme ad altre nove persone è arrivato a toccare terra a Misurata, in Libia, quando ormai si pensava che il maltempo avesse spazzato via l'imbarcazione.Il 25 novembre a Pozzallo sono sbarcate 264 persone, di cui 184 uomini, 43 donne, 37 minori e 5 neonati. Una bambina in particolare ha solo 15 giorni ed è arrivata ancora sporca di sangue dato che la madre 19enne l'ha partorita sola in un centro di detenzione libico. La ragazza è rimasta incinta a seguito delle violenze e probabilmente ha dovuto tagliare il cordone ombelicale della figlia da sola. Due giorni prima a Lampedusa erano arrivate altre 82 persone soccorse a largo da motovedette della Guardia di Finanza e poi sottoposte a controlli ...