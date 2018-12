Basket | Eurolega | Milano-Gran Canaria in diretta

LIVE Olimpia Milano-Gran Canaria Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : match delicatissimo in chiave play-off : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Herbalife Gran Canaria, valido per l’undicesima giornata dell’Eurolega 2018-2019. Milano arriva a questa partita con un bilancio europeo di sei vittorie e quattro sconfitte, il Gran Canaria ha invece un ruolino di marcia di tre successi e sette partite perse. Con l’incontro di oggi comincia un breve, ma intenso tour de force ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : l’Olimpia Milano ritrova Amedeo Della Valle per il Gran Canaria. Ancora una settimana per Nedovic : La sera Della sfida che, nell’undicesima giornata di Eurolega, l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano porta al Gran Canaria, al Mediolanum Forum di Assago, sarà contrassegnata da una notizia che, comunque vada a finire la partita, è positiva: il ritorno di Amedeo Della Valle, fermato per quasi tre settimane da un problema ad una mano. Il rientro dell’ex Reggio Emilia sarà importante in termini di profondità del roster a ...

LIVE Milano-Gran Canaria - Eurolega Basket in DIRETTA : a che ora inizia e come vederla in tv e streaming : Dopo due sconfitte consecutive (Barcellona e Zalgiris Kaunas), l’Olimpia Milano cerca di tornare alla vittoria nell’undicesima giornata di Eurolega. La squadra di Simone Pianigiani affronterà questa sera gli spagnoli del Gran Canaria, squadra in grande difficoltà e che ha appena esonerato il tecnico Salva Maldonado. Milano deve vincere per confermarsi nelle posizioni di vertice (attuale record 6-4), mentre Gran Canaria si trova 3-7 e ...

Olimpia Milano-Gran Canaria Basket - Eurolega 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Dopo due sconfitte consecutive (Barcellona e Zalgiris Kaunas), l’Olimpia Milano cerca di tornare alla vittoria nell’undicesima giornata di Eurolega. La squadra di Simone Pianigiani affronterà questa sera gli spagnoli del Gran Canaria, squadra in grande difficoltà e che ha appena esonerato il tecnico Salva Maldonado. Milano deve vincere per confermarsi nelle posizioni di vertice (attuale record 6-4), mentre Gran Canaria si trova 3-7 e ...

Basket femminile - Eurolega 2018-2019 : Schio va ancora ko. Famila sconfitta in Polonia : Schio rimanda ancora la prima vittoria in Eurolega. Nella quinta giornata della massima competizione il Famila è stato sconfitto 67-61 dalle polacche del CCC Polkowice al termine di una partita che ha visto le venete partire bene (avanti all’intervallo di 5 punti), che poi hanno subito la rimonta delle padrone di casa nel terzo e ultimo quarto. In casa CCC la migliore è stata Tiffany Hayes con 16 punti, mentre a Schio non sono bastate le ottime ...

Basket femminile - Eurolega 2018-2019 : : Schio rimanda ancora la prima vittoria in Eurolega. Nella quinta giornata della massima competizione il Famila è stato sconfitto 67-61 dalle polacche del CCC Polkowice al termine di una partita che ha visto le venete partire bene (avanti all’intervallo di 5 punti), che poi hanno subito la rimonta delle padrone di casa nel terzo e ultimo quarto. In casa CCC la migliore è stata Tiffany Hayes con 16 punti, mentre a Schio non sono bastate le ottime ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : l’Olimpia Milano riceve un Gran Canaria diviso tra svariate difficoltà : Il Mediolanum Forum di Milano riaccoglie l’Eurolega all’interno delle sue mura: domani l’Olimpia riceverà l’Herbalife Gran Canaria, che è al suo debutto assoluto nella massima competizione europea, dopo aver raggiunto l’anno scorso il quarto posto in regular season e la semifinale dei playoff di Liga ACB. La formazione di Simone Pianigiani arriva a questa sfida con l’obiettivo di riprendere il cammino dopo le ...

Basket - Eurolega 2019 : Milano-Gran Canaria. A che ora inizia e come vederla in tv e streaming. Il programma completo : Si giocherà domani sera l’incontro tra Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Herbalife Gran Canaria, valido per l’undicesima giornata della regular season di Eurolega 2018-2019. Teatro dell’incontro sarà il Mediolanum Forum di Assago. Milano ha la necessità di invertire una rotta che l’ha vista sconfitta nelle ultime due trasferte, comunque non semplici, a Barcellona e a Kaunas. La formazione di Las Palmas, che è alla sua ...

Basket femminile - Eurolega 2018-2019 : Schio in casa del CCC Polkowice a caccia della prima vittoria - ci sarà Allie Quigley : Domani, mercoledì 5 dicembre, Schio torna in campo per la quinta giornata dell’Eurolega 2018-2019 di Basket femminile. La formazione veneta sarà impegnata alle 19.00 nell’insidiosa trasferta polacca contro il CCC Polkowice. Francesca Dotto e compagne sono ancora alla ricerca del primo successo della stagione in Europa e devono cominciare a raccogliere vittorie se non vogliono abbandonare le speranze di qualificazione agli ottavi di ...

Olimpia Milano-Gran Canaria - Eurolega Basket 2019 : programma - orari e tv : Giovedì 6 dicembre l’Olimpia Milano tornerà in campo per l’undicesima giornata dell’Eurolega 2018-2019 di basket. Dopo un eccellente avvio di stagione, la formazione di Simone Pianigiani ha subito due sconfitte consecutive contro Barcellona e Zalgiris scivolando al sesto posto in classifica. Contro gli spagnoli di Gran Canaria, Mike James e compagni dovranno assolutamente tornare al successo per non rischiare di abbandonare la ...

Video/ Zalgiris Olimpia Milano - 83-78 - : highlights della partita - Basket Eurolega - - IlSussidiario.net : Video Zalgiris Olimpia Milano , risultato finale 83-78, : highhights della partita, prevista nek 10turno del Campionato Eurolega di Basket.

Basket femminile - Eurolega 2018-2019 : Schio ancora sconfitta - Bourges prende il largo in avvio e amministra : Quarta sconfitta consecutiva per Schio in questo difficile avvio di Eurolega 2018-2019 di Basket femminile. Le ragazze allenate da Pierre Vincent non sono riuscite a trovare la prima vittoria europea della stagione nell’impegno casalingo contro il Bourges Basket. La formazione francese si è imposta con il punteggio finale di 55-66, approfittando di una partenza al rallentatore della squadra di casa. A Schio non è bastata una buona seconda ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : l’Olimpia Milano lotta a Kaunas - ma il finale premia lo Zalgiris : Seconda sconfitta consecutiva in Eurolega per l’Olimpia Milano, che cade a Kaunas contro lo Zalgiris per 83-78 al termine di una partita in cui l’Armani Exchange ha quasi sempre inseguito, con i lituani che hanno fatto loro il match in un finale concitato. Adesso Milano si trova 6-4 in classifica, comunque in una posizione ancora ottima, ma è necessario per l’Olimpia recuperare le energie oppure intervenire sul mercato visti i ...

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano perde 83-78 con Zalgiris Kaunas. Secondo ko di fila per l'AX : Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano, la cronaca Milano comincia il match con autorità, toccando il +7 a inizio Secondo quarto , 18-25, grazie al solito James, a Cinciarini cuor di capitano e a un ...