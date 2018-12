Bari | un bimbo muore per polmonite | la Procura apre uninchiesta

BIMBO DI 6 ANNI MORTO DI POLMONITE A Bari/ Ultime notizie - aperta indagine : dg ospedale 'verifiche interne' - IlSussidiario.net : BIMBO di 6 ANNI MORTO di POLMONITE: Procura di BARI apre indagine dopo la denuncia dei genitori che accusano presunti ritardi nella diagnosi, parla il dg.

Bari - ha problemi respiratori ma viene dimesso : bimbo muore di polmonite - scatta l’inchiesta : I genitori del piccolo di sei anni sospettano che non abbia ricevuto cure adeguate e hanno sporto denuncia. Il piccolo infatti era stato ricoverato già una prima volta per problemi respiratori ma curato con tachipirina e dimesso. Solo esami privati hanno riscontrato una polmonite con versamento pleurico che poi ha portato al suo decesso.Continua a leggere

Nonnina sente un tonfo e salva una famiglia : bimbo finisce in camera iperBarica : Dramma sfiorato a Bucine, in Valdarno: padre, madre e bimbo di 5 anni sono rimasti intossicati dal monossido di carbonio e...

Bari - bimbo rifiutato dai compagni perché iperattivo : 17 chiedono di cambiare classe : Una vicenda certamente grave si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Bari, precisamente all'interno di una scuola elementare, dove un ragazzino di appena sette anni, frequentante la seconda elementare, è stato 'rifiutato' dai suoi compagni di classe a causa di un disturbo del comportamento di cui soffre. Il piccolo, secondo quanto riferito dal quotidiano Il Mattino, ha la sindrome ADHD, un disturbo del deficit dell'attenzione e ...

Bari : bimbo di 7 anni abbandonato dai 17 compagni perché ha un disturbo del comportamento : Diciassette alunni su diciotto di una seconda elementare di Bari hanno chiesto il nulla osta per poter cambiare istituto o sezione pur di non stare in classe insieme a un bambino di sette anni con diagnosi di Adhd, disturbo del deficit dell'attenzione e dell'iperattività.Continua a leggere

Bari - bimbo malato di 40 giorni abbandonato al Pediatrico : gara della solidarietà sui social : Un bimbo di appena 40 giorni è stato abbandonato all'ospedale Pediatrico Giovanni XXIII: la madre è arrivata alla sofferta decisione perché non poteva badare al piccolo che è affetto da una malattia ...

Otto casi di morbillo all'ospedale di Bari - il focolaio forse scatenato da un bimbo non vaccinato : Ci sarebbero Otto casi di morbillo gi accertati nell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, un nono molto probabile e il rischio che possano essercene altri. E il contagio potrebbe essere stato ...

'Sei nero - così diventi bianco' : bimbo aggredito con lo spray a Bari - : Secondo la testimonianza raccolta da Repubblica , alcuni ragazzini avrebbero spruzzato schiuma bianca addosso a un bambino di 8 anni, figlio di un'italiana e di un ivoriano. Il ragazzino aveva cercato ...

Bari - spruzzano schiuma spray sul bimbo : "Sei nero - così diventi bianco" : "Sei nero, ora ti facciamo divenatre bianco". E mentre pronunciavano queste parole hanno aggredito un bimbo di appena 8 anni e mezzo e lo hanno ricoperto dalla vita in su con la schiuma di una bomboletta spray. Come racconta Repubblica, successo in un paese nell'hiterland di Bari, dove il piccolo - nato in Italia da madre italiana e papà ivoriano - tutti i giorni percorre da solo i cento metri che separano la casa di un professore dove va per il ...

'Sei nero - ora ti facciamo diventare bianco' : schiuma spray contro bimbo di colore a Bari : "Sei nero, ora ti facciamo diventare bianco". Con queste parole un gruppo di ragazzini ha ricoperto un bimbo di 8 anni, nato in Italia, figlio di un'italiana e un ivoriano, di schiuma bianca. E' ...