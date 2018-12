Bari | bambino muore di polmonite in ospedale | sequestrata la cartella clinica

Bari - chiesti 8 anni per gli orchi dello Stadio San Nicola : “50 euro per stare con un bambino” : Sul banco degli imputati tre cittadini italiani di 58, 51 e 46 anni, tutti residenti tra Bari e provincia. L'accusa è quella di aver corrotto con denaro e abusato sessualmente di ragazzini minorenni. Tra le vittime due ragazzini di entia rom e uno residente a Bitonto. Lo scandalo dei 'minori in vendita' nel parcheggio dello Stadio San Nicola emerse un anno fa grazie a un servizio de 'Le iene'.Continua a leggere