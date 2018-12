Barcellona | occhi puntati su un calciatore della Juventus | bianconeri avvisati

calcioweb.eu

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Il centrocampo delè sicuramente uno dei più forti del mondo, considerando anche che in panchina si possono trovare nomi del calibro di Arturo Vidal. L’esplosione di Arthur, che ha le potenzialità per avvicinarsi a mostri sacri come Xavi e Iniesta, può far dormire sonni tranquilli in Catalogna, ma si sa, i blaugrana pensano sempre a come poter migliorare l’organico a disposizione. A tal proposito negli ultimi giorni è emersa la notizia di un interesse concreto nei confronti di un giovane centrocampista che ben sta figurando in Serie A: si tratta di Rodrigo Bentancur, quest’anno impiegato con maggiore continuità da Allegri. Mundo Deportivo parla addirittura di un’offerta di 60 milioni di euro che potrebbe far vacillare Agnelli. L’unico limite è rappresentato dalla clausola che prevede il versamento del 50% di un’ipotetica cessione del ...