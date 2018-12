Avril Lavigne | “Tell Me It’s Over” sarà il suo nuovo singolo

Avril Lavigne super sorridente con il nuovo fidanzato a passeggio per Los Angeles : <3 The post Avril Lavigne super sorridente con il nuovo fidanzato a passeggio per Los Angeles appeared first on News Mtv Italia.

Avril Lavigne ha parlato della teoria che la vorrebbe scomparsa 15 anni fa e sostituita da un clone : No, non esiste nessuna sosia

Titolo ufficiale e data d'uscita del nuovo album di Avril Lavigne - prodotto con l'aiuto dell'ex marito Chad Kroeger : Il 2019 sarà l'anno del debutto del nuovo album di Avril Lavigne, atteso dai fan della cantautrice canadese ormai da molti anni. In un'intervista radiofonica, l'ex enfant prodige canadese ha confermato che l'album prende il Titolo dall'attuale singolo, il brano apripista Head Above Water, e ha accennato per la prima volta alla sua uscita, che avverrà nel mese di febbraio. Una decisione comprensibile quella di intitolare l'intero album come ...

Avril Lavigne rivela : "Sono stata a letto per due anni - pensavo di morire" : La cantante è tornata a parlare della malattia che l'ha colpita