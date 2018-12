Auto | Salvini stoppa i grillini | Sono contrario a nuove tasse

Matteo Salvini contrario all'ecotassa : "Auto già ipertassate" : La commissione bilancio l'ha già approvata, ma Matteo Salvini, di 'ecotasse', non vuol proprio sentir parlare: "Sono assolutamente contrario ad ogni forma di nuova tassa su un bene già ipertassato in Italia", chiosa il vicepremier ai microfoni di Radiouno Rai: "Se ci sono bonus per chi vuole cambiare, benissimo - sottolinea Salvini - ma non penso che ci sia qualcuno che ha un euro3 diesel per il gusto di avere la macchina vecchia, ...

De Magistris - bordate su Salvini : 'Con lui deriva Autoritaria e razzista' : Ha ragione Salvini quando dice che senza Conte e Di Maio non avrebbe fatto niente: quindi non avrebbe fatto danni'. Lo scrive in un tweet il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. 'Non ci sarebbe ...

M5s prende in giro il Nord Salvini : Autonomia o salta tutto : Il malumore degli industriali. Le critiche di commercianti e artigiani. Le manifestazioni pro Tav che si moltiplicano e si allargano a macchia d'olio fino al Nord-Est. La delicata partita dell'autonomia delle Regioni con il pressing dei governatori e la questione settentrionale contrapposta a quella meridionale con gli interessi dei rispettivi elettorati di riferimento sullo sfondo.Matteo Salvini da politico attento agli umori popolari coglie il ...

Autonomie regionali Di Maio e Salvini d'accordo : si parte a dicembre : ROMA Si parte dal Veneto: entro dicembre il Consiglio dei ministri affronterà il dossier Autonomia per il Veneto, la prima Regione che è partita con la richiesta al Governo per averla. Concordano sul ...

Autonomia Veneto - Salvini : presto i fatti : 13.42 Il vicepremier Salvini assicura che sull'Autonomia del Veneto "nelle prossime settimane si passerà dalle parole ai fatti, come previsto dal contratto di governo". "Di Maio ha confermato l'impegno di tutti.Il provvedimento inizierà il percorso,in accordo per ora con i governatori di Emilia Romagna,Lombardia,Veneto e presto con tante altre regioni che vorranno gestire meglio soldi e competenze", aggiunge.Il governatore del Veneto Zaia ...

Salvini e la foto con Bennato : da Capitan Uncino al 'Capitano' - la svolta a destra del cantAutore : Cantava il Capitan Uncino il buon Edoardo Bennato. Il quale, partendo da sinistra, ha avuto tante passioni politiche e adesso la sua passione è il Capitano. Inteso come Matteo Salvini. Lui che, da ...

Immigrati centro accoglienza bloccano strade e lanciano sassi Auto. Video. Proteste per tagli Salvini : Proteste molti forti in Sicilia e blocco di due strade dagli Immigrati ospiti di un centro. Ecco cosa accade. E Salvini era stato da poco lì

Dl Genova - Renzi : 'Concessione Autostrade? Di Maio chieda spiegazioni a Salvini' : 'Di fronte alla tragedia o si chiede alle opposizioni un patto, o si fa in modo che l'opposizione sia l'alibi per coprire le proprie incapacità'. Così l'ex premier, Matteo Renzi, intervenendo al ...

Roberto Saviano contro Matteo Salvini : "Il decreto sicurezza è Autolesionista - suicida e criminale" : "Un decreto autolesionista, suicida e criminale". Con queste parole Roberto Saviano definisce il dl sicurezza su Facebook. Il provvedimento, fortemente voluto da Matteo Salvini, è stato votato oggi, 7 novembre, dal Senato. Il governo, che aveva posto la fiducia sul decreto ha ottenuto il via libera, nonostante le defezioni a alcuni pentastellati."Rimpatriare gli oltre 500mila immigrati irregolari presenti in Italia non si può ...