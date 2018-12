Auto | dal primo gennaio si cambia | arriva una nuova tassa Di cosa si tratta

Auto inquinanti : ecotassa dal 1° gennaio - stop di Salvini e Di Maio : ... con Fim Fiom, Uilm e FederAuto schierati insieme contro l'iniziativa di governo e preoccupati dall'impatto che un meccanismo di bonus-malus così architettato potrà avere sull'economia del paese e ...

Rieti - nel video dall’elicottero l’impressionante scia di fuoco dell’Autocisterna esplosa sulla Salaria : Nella giornata di mercoledì 5 dicembre una drammatica esplosione avvenuta in una stazione di rifornimento al km 39 della via Salaria è costata la vita a due persone, un Vigile del fuoco e un civile. Nelle immagini riprese dall’alto lo scenario apocalittico: una lunga scia nera evidenzia la parabola compiuta della cisterna esplosa L'articolo Rieti, nel video dall’elicottero l’impressionante scia di fuoco dell’autocisterna ...

Netturbino ucciso dalla folle gara di velocità in Auto - la rabbia dei Quartieri Spagnoli : 'Assassini a casa per Natale' : Si alzava ogni notte intorno alle 2.30, per raggiungere a bordo del suo motorino il porto di Pozzuoli, dove si imbarcava col traghetto delle 4.10 per andare a lavorare a Procida. E, dopo aver ...

Auto - dalle utilitarie ai camper ecco i modelli incentivati o tassati : per i modelli più diffusi non cambierà moltissimo: la sovrattassa sull’acquisto, se ci sarà, non supererà i 500 euro. Una cifra che potrà essere riassorbita con gli sconti del concessionario. Ma per i modelli elettrici e per una parte degli ibridi possono arrivare incentivi anche corposi, ad abbattere prezzi oggi proibitivi...

Dal 2019 incentivi per le Auto elettriche - sovrattasse fino a 3000 euro per gli altri : Un emendamento alla legge di Bilancio approvato alla Camera in commissione Bilancio, prevede che, a partire dal 2019, tutti coloro che acquisteranno un nuovo veicolo pagheranno delle tasse che andranno calcolate in base al livello di inquinamento del proprio mezzo. Per l'acquisto delle auto elettriche, invece, sono previsti ulteriori incentivi. Possibili ulteriori modifiche Gli incentivi sono dunque mirati a dare una marcia in più affinchè ...

Genova : le immagini dell'attacco al casello Autostradale : L'azione viene rivendicata qualche giorno dopo sulle pagine internet 'Round Robin', dove solitamente sono postati comunicati e rivendicazioni di area anarchica -

'L'Italia dei fotografi : 24 storie d'Autore' in mostra dal 22 dicembre al nuovo Museo M9 di Mestre : Si intitola ' L'Italia dei fotografi. 24 storie d'autore ' , la prima mostra appositamente prodotta per il nuovo Museo M9 di Mestre dalla Casa dei Tre Oci - Civita Tre Venezie ed aperta da sabato 22 ...

Dal 2019 grazie ai grillini comprare l’Auto costerà 400 euro in più : Stangata grillina per gli automobilisti. Dal 2019 maxi tassazione voluta dai 5Stelle. Infatti la Commissione Bilancio della Camera, nella discussione

Dal 2019 arriva la tassa per le Auto inquinanti (e il bonus per quelle eco) : In manovra spunta un meccanismo di bonus/malus parametrato alle emissioni di CO2 con una tassa fino a 3.000 euro per le...

Si allontana dall’ospedale psichiatrico : 21enne travolta e uccisa da un’Auto : Jasmine Bono, residente a Porto Empedocle, è stata travolta e uccisa da un’auto sulla statale 113 che collega Canicattì a Campobello di Licata. Pare si fosse allontanata dall'ospedale locale, dove era ricoverata nel reparto di psichiatria.Continua a leggere

Vigilantes rubavano dalle biglietterie Automatiche dell'Atac : 11 arresti a Roma : Gli indagati riuscivano a portarsi a casa ogni giorno dai 250 ai 500 euro a testa. Il video della Guardia di Finanza

Dallo stop allo scudo delle banche agli incentivi per le Auto ecologiche - qui le ultime novità : La commissione Bilancio ha approvato varie modifiche alla finanziaria che da stasera sarà in Aula. Quota 100 e reddito di cittadinanza rinviati al Senato -