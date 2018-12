Auto | arriva l' ecotassa

Arriva l’ecotassa sulle Auto non elettriche «Prezzi più alti - anche di 3 mila euro» Maternità - al lavoro fino al 9° mese|Vota : A fronte di incentivi per elettrico e ibrido, un emendamento prevede ulteriori imposte per chi è intenzionato ad acquistare vetture soprattutto di fascia media

Auto elettriche : arrivano gli incentivi per le Auto ecologiche e una tassa per tutte le altre : La nuova Legge di bilancio ha approvato incentivi fino a 6.000 euro per le auto nuove a basso impatto ambientale mentre per tutte le altre si pagherà un sovraprezzo Nella nuova legge di bilancio è stato approvato un emendamento che prevede a partire dal primo gennaio 2019 un bonus economico per le vetture nuove a basse emissioni: si parte da 1.500 euro per l’acquisto di un’auto a gas, passando per i 3.000 euro per un’auto ibrida e si ...

Dal 2019 arriva la tassa per le Auto inquinanti (e il bonus per quelle eco) : In manovra spunta un meccanismo di bonus/malus parametrato alle emissioni di CO2 con una tassa fino a 3.000 euro per le...

Dopo i negozi senza casse arriva l'hotel Automatico : quando il business diventa smart : Tutto è partito da Amazon che ha progettato i negozi senza casse ma che il business dei robot e delle app stia prendendo sempre più piede nei progetti di grandi aziende e start up è ormai noto. La ...

Pedaggi in Autostrada - arriva la rivoluzione sui sistemi di pagamento : Alla fine è stato approvato. A darne notizia è l'eurodeputato di Forza Italia-Ppe Massimiliano Salini, relatore del testo sulla revisione della Direttiva sull'interoperabilità dei sistemi di telePedaggio europeo. "Il dossier sul telePedaggio Ue è il primo e unico ad essere stato approvato finora nel nuovo Pacchetto europeo sulla mobilità - dice l'azzurro - Il via libera all'accordo raggiunto nel trilogo tra Parlamento, Commissione e Consiglio ...

Arrivano gli Autovelox invisibili (per davvero) : dove sono e come funzionano : Lo Scout speed è un nemico nuovo e pressoché imbattibile per gli automobilisti che non rispettano il codice della strada. A...

Gilet gialli - scontri con la polizia in centro a Bruxelles : Auto in fiamme - 60 fermi. In 50 arrivano sotto sede Commissione Ue : Due auto della polizia date alle fiamme. Sessanta fermi, 4 arresti. E in 50 sono arrivati fin sotto al sede della Commissione Ue, nella zona vietata alle manifestazioni. Dopo aver scatenato la guerriglia nel centro di Parigi, i Gilet gialli si prendono anche il cuore di Bruxelles. Pochi, tra le 200 e le 300 persone, ma ben organizzati nella prima manifestazione organizzata dal movimento nella capitale belga. “Il popolo siamo noi, Charles ...

Grid Autosport arriva nel 2019 su Nintendo Switch : Grid Autosport, l'apprezzato racing del 2014 sviluppato da Codemasters, ha visto la luce su una larga varietà di dispositivi uscendo anche su piattaforme iOS e su Mac, grazie al lavoro del piccolo studio londinese Feral Interactive.Come riporta Eurogamer.net, Feral curerà anche l'imminente versione Switch del gioco, che oggi apprendiamo essere prevista per il 2019. Grid Autosport sarà sicuramente apprezzato dai possessori di Switch che ...

Dalla Francia la protesta dei gilet gialli arriva in Italia : Cominciamo con Autostrade : Stessa modalità - un gruppo su facebook, chiamato 'Coordinamento nazionale gilet gialli Italia'-, simili obbiettivi. Il primo riguarda le Autostrade: 'Non paghiamo più se i pedaggi non scendono di ...

IN OLANDA ARRIVANO I PRIMI ECOVILLAGGI AutoSUFFICIENTI CHE GENERANO ENERGIA E RICICLANO RIFIUTI : I PRIMI ECOVILLAGGI AUTOSUFFICIENTI CHE GENERANO ENERGIA E RICICLANO RIFIUTI Si trova in OLANDA – più precisamente ad Almere, una cittadina alle porte di Amsterdam – quello che sarà il primo villaggio al mondo 100% autosufficiente: in grado di riciclare i propri RIFIUTI e di generare autonomamente ENERGIA. Le stime prevedono che l’ambizioso progetto sarà ultimato quest’anno: così, dunque, un antico borgo olandese sarà trasformato in un villaggio ...

Parto in Auto : la piccola Stella nasce prima di arrivare in ospedale : È accaduto a Torino , dove una donna di 35 anni ha Partorito la sua bambina, Stella, in macchina durante il percorso mentre veniva accompagnata in ospedale. Il Parto è avvenuto in corso Casale, poco ...

Non arriva in ospedale - il parto in Auto : ANSA, - TORINO, 20 NOV - Le si sono rotte le acque, ma non ha fatto in tempo ad arrivare in ospedale. Una donna incinta ha partorito, nella notte a Torino, mentre i genitori la stavano portando in ...

Non arriva in ospedale - il parto in Auto : ANSA, - TORINO, 20 NOV - Le si sono rotte le acque, ma non ha fatto in tempo ad arrivare in ospedale. Una donna incinta ha partorito, nella notte a Torino, mentre i genitori la stavano portando in ...

Omicidio Manuela Bailo : è stata sgozzata/ Arrivano gli esiti dell'Autopsia - si aggrava la posizione di Pasini - IlSussidiario.net : Omicidio Manuela Bailo: è stata sgozzata. Arrivano gli esiti dell'autopsia, si aggrava la posizione dell'ex amante Fabrizio Pasini