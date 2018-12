Atalanta | Hateboer | ' Potevamo fare punti con il Napoli | ma squadre del genere ti

Serie A Atalanta - Hateboer : «È ora di sfatare il tabù Udine» : BERGAMO - " A Udine l' Atalanta da quando ci sono io non ha mai vinto, è ora di sfatare il tabù ". Hans Hateboer promette il bottino pieno per domenica, dopo due battute d'arresto dei nerazzurri a ...

Atalanta-Inter 4-1 - Serie A : tracollo dei nerazzurri contro la Dea. Hateboer e Mancini decisivi - non basta Icardi : Clamoroso tonfo dell’Inter nel lunch match della dodicesima giornata di Serie A. I nerazzurri, reduci da sette vittorie consecutive in campionato, sono crollati per 4-1 sul campo dell’Atalanta che ha giocato una partita perfetta e ha sorpreso i rivali di fronte al proprio pubblico. I ragazzi di Luciano Spalletti sprecano l’occasione per agganciare il Napoli al secondo posto, a solo tre lunghezze dalla Juventus, mentre gli ...