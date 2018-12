scuolainforma

: ATA, stop appalti di pulizia: metà platea di lavoratori resta fuori? - scuolainforma : ATA, stop appalti di pulizia: metà platea di lavoratori resta fuori? - almanacco13 : Gallo, assumeremo 12mila ATA. Stop ad appalti pulizie scuole, emendamento approvato - Il24ventiquattr : Gallo, Maxi assunzioni per il personale ATA. 12 mila posti subito. Stop ad appalti pulizie scuole. Ecco come candid… -

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Due giorni fa la notizia dell’approvazione dell’emendamento relativo alloaglidinelle scuole. Oggi arrivano i primi dubbi, nonostante l’evidente soddisfazione generale che ha portato il ‘sì’ in commissione Bilancio. A destare domande e preoccupazione è un comunicato di oggi, 6 dicembre, della Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti.resteràdalla stabilizzazione ATA?di: il comunicato sindacale ex Lsu –storici I sindacati di categoria ritengono sia positivo il traguardo dell’internalizzazione dei servizi di, così come sostengono un passo importante l’approvazione dell’emendamento verso il compimento del percorso che porta migliaia die lavoratrici a far parte del personale ATA. C’è però preoccupazione da parte di Filcams Cgil, ...