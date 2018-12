Astrofisica | riflettori sul lato debole dell’universo violento

meteoweb.eu

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Ilpiùè stato riveattraverso le sue minuscole fluttuazioni di intensità: la più profonda visione mai ottenuta del cielo a raggi gamma, cioècaratterizzato dai fotoni di alta e altissima energia, rivela le tenui caratteristiche della cosiddetta emissione “non risolta”, che rappresenta il 20% dell’emissione di raggi gamma totale.Grazie a una raffinata analisi, che ha impiegato una tecnica di auto-correlazione statistica, dei dati prodotti dal rivere LAT (Large Area Telescope) a bordo del satellite della NASA Fermi, cui collaborano per l’Italia l’INFN, l’INAF (Istituto Nazionale di) e l’ASI (Agenzia Spaziale Italiana), è stato possibile mappare globalmente le proprietà di distribuzione dei fotoni in cielo, e stabilire con chiarezza che esistono almeno due differenti classi di sorgenti, ciascuna emergente in regioni ...