Assassin' s Creed Odyssey | nuove Lost Tales of Greece | Celestial Pack e molto altro in

Assassin's Creed Symphony : l'acclamata serie Ubisoft diventa protagonista di un tour mondiale sinfonico : Un videogioco diventa musa e protagonista di un concerto sinfonico che farà il giro del mondo permettendo ai suoi milioni di fan di immergersi nelle sue atmosfere e nelle gesta dei suoi protagonisti. Dopo aver venduto più di 110 milioni di copie ed aver vinto 100 premi internazionali, Assassin's Creed diventa uno spettacolo musicale, Assassin's Creed Symphony, in cui un coro ed un'orchestra sinfonica daranno vita a quello che vuole essere un ...

Ancestors : The Humankind Odyssey : l'action-adventure del creatore di Assassin's Creed si mostrerà ai The Game Awards : Panache Digital Games mostrerà finalmente delle sequenze di Gameplay per Ancestors: The Humankind Odyssey ai The Game Awards 2018, seguito da un successivo sguardo esteso dopo lo show su GameSpot, come riporta Gematsu.Il gioco può essere definito come un "third-person action adventure survival Game", ma già in passato Patrice Desilets, creatore di Assassin's Creed (creative director del primo e secondo capitolo della serie), ha dichiarato che il ...

Assassin's Creed Odyssey : vediamo il confronto di Project Stream tra Xbox e PC : Digital Foundry ritorna a fare un'interessante analisi su Assassin's Creed Odyssey, l'ultimo capitolo dell'Assassino ambientato nell'Antica Grecia.Come possiamo vedere nel filmato riproposto qui di seguito, questa volta l'obbiettivo dell'analisi era capire come si comporta Project Stream, niente meno che la piattaforma di cloud gaming di proprietà di Google.Il confronto viene effettuato tra un PC e una Xbox One X, la console attualmente più ...

Assassin's Creed Compilation per Nintendo Switch compare nei listini di un rivenditore tedesco : Assassin's Creed su Nintendo Switch è diventato realtà con la versione cloud di Odyssey, ma, stando a un'indiscrezione apparsa in rete, l'ibrida potrebbe vedere l'arrivo di una Compilation.Come segnala Nintendoeverything, il rivenditore tedesco MediaMarkt ha elencato Assassin's Creed Compilation per Nintendo Switch e altre piattaforme. La pagina include anche una data di lancio provvisoria, fissata al 29 marzo. Non vengono fornite ulteriori ...

Assassin’s Creed Odyssey Trucchi e Soluzioni : Le nostre Guide : Con l’imminente arrivo delle espansione di Assassin’s Creed Odyssey, abbiamo realizzato per voi quest’indice, dove vi riportiamo tutte le Guide da noi realizzate sul gioco, nella speranza che possano tornarvi utili se vi state cimentando nell’ultimo capitolo della serie firmata Ubisoft. Assassin’s Creed Odyssey: Tutte le nostre Guide Assassin’s Creed Odyssey porta i giocatori nell’antica ...

Assassin's Creed Rebellion - recensione : È ormai insensato stupirsi che franchise videoludici blasonati facciano capolino anche su dispositivi mobile. Ubisoft, poi, non è di certo nuova a questi porting (Gameloft, d'altronde venne fondata nell'ormai lontano 1999) e dopo un Assassin's Creed Identity che tentava di ricreare un'atmosfera dall'impatto quanto più simile possibile a quella dei capitoli principali del brand, ecco giungere Assassin's Creed Rebellion, completamente differente ...

Assassin’s Creed Odyssey si aggiorna con i Livelli di Maestria : Assassin’s Creed Odyssey si aggiorna in vista dell’arrivo del primo DLC, introducendo i Livelli di Maestria. Ubisoft ci spiega in breve di cosa si tratta, a cosa servono e come si usano. Assassin’s Creed Odyssey: I Livelli di Maestria La Patch 1.1.1 aggiunge i Livelli di Maestria in Assassin’s Creed Odyssey, a seguire la spiegazione di Ubisoft: Il sistema dei Livelli di Maestria fornisce un nuovo modo per ...

Il primo episodio de L’Eredità della Prima Lama di Assassin’s Creed Odyssey sarà disponibile dal 4 dicembre : Ubisoft ha annunciato le date di uscita degli episodi del primo arco narrativo post-lancio di Assassin’s Creed Odyssey, L’Eredità della Prima Lama. Il primo episodio, Preda, sarà disponibile dal 4 dicembre su tutte le piattaforme. Assassin’s Creed Odyssey si espanderà a dicembre Attraverso Preda e i due episodi successivi, i giocatori continueranno la propria Odissea nell’Antica Grecia per ...

Assassin's Creed Rebellion è ora disponibile per dispositivi mobile : Assassin's Creed Rebellion è stato annunciato per Android e iOS lo scorso anno e ora il gioco free-to-play è stato pubblicato insieme al trailer di lancio.Come riporta VG247.com, il gioco RPG strategico, sviluppato da Behavior Interactive, presenta alcuni dei personaggi di tutta la serie, tra cui Ezio, Aguilar, Shao Jun, Claudia e Machiavelli, oltre a più di 20 nuovi personaggi che possono essere sbloccati.Ambientato durante l'Inquisizione ...

Unitevi a Ezio - Aguilar e Shao Jun nel GDR strategico Assassin’s Creed Rebellion : Assassin's Creed Rebellion è un gioco di ruolo strategico/gestionale tratto dall'universo di Assassin's Creed di Ubisoft in cui dovrete creare una confraternita e reclutare assassini unici per innescare la ribellione. Il gameplay prevede lo sviluppo di una fortezza per migliorare la forza e le abilità dei vostri Assassini, costruendo stanze, creando nuovi equipaggiamenti e medicine, raccogliendo le risorse e i frammenti di DNA per sbloccare ...

Download Assassin’s Creed Rebellion disponibile al 21 novembre - come scaricarlo su Android e iOS : Le novità in merito alla saga di Assassin's Creed non smettono di susseguirsi: stiamo d'altronde parlando di una delle serie di punta (se non quella di punta in assoluto) di Ubisoft, il publisher transalpino che ha sviscerato la millenaria lotta tra la setta degli assassini e i templari. A distanza di poco più di un mese dall'avvento sugli scaffali di Assassin's Creed Odyssey, il nuovo capitolo della saga dedicato alle console casalinghe, buone ...