Asi Calabria Nuoto | si apre la Winter Season

Meteo - allerta arancione domani su Calabria e BAsilicata : ROMA - domani allerta arancione su Basilicata e Calabria. Da stasera torna la pioggia intensa sul Centro-Sud, con fenomeni anche a carattere temporalesco e un rinforzo dei venti dai quadranti ...

Reggio Calabria : ecco il messaggio del Garante comunale in occAsione del 20 e 25 novembre : Il fenomeno più preoccupante che i fatti di cronaca quotidianamente ci presentano è quello della "violenza assistita", la violenza, cioè, cui il minore è costretto ad assistere, già spesso anche ...

Allerta Meteo - allarme per il maltempo del weekend : temporali e piogge alluvionali in Sardegna - Sicilia - Calabria - Puglia e BAsilicata : Allerta Meteo – Il forte maltempo che a partire da Venerdì 16 Novembre colpirà l’Italia meridionale rischia di degenerare in fenomeni molto violenti nel weekend in Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata. Nello specifico, le aree esposte a est (Sardegna tirrenica e tutto il settore jonico del Sud Italia) saranno esposte a piogge torrenziali e violenti temporali che inizieranno proprio Venerdì e poi si intensificheranno tra ...

La Mostra. A Catanzaro arriva 'Escher - la Calabria - il mito' : un'occAsione per conoscere un genio del 900 - : Nel Sud Italia Escher maturò buona parte di quelle idee e suggestioni che caratterizzano, nel segno della sintesi tra scienza e arte, la sua matura produzione e gli studi sulle forme che lo hanno ...

Ambiente - “Strategia Marina” : il mare di Calabria - Sicilia e BAsilicata è vivo : Si è tenuta nei giorni scorsi a Scilla in Calabria la riunione di Sottoregione Mar Ionio – Mediterraneo Centrale per discutere e adempiere alle indicazioni del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, relativamente all’attuazione dei programmi di monitoraggio del mare ai sensi della Direttiva “Marine Strategy”. La riunione – alla quale hanno partecipato le Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) della ...

Reggio Calabria. PersuAsioni in versi Recital di poesia con Teresa Timpano : Appuntamento promosso dall’Associazione culturale Ulysses che il 6 novembre alle 17 ospita, nella Villetta De Nava della Biblioteca Comunale di

Terremoto in Grecia : allarme tsunami rientrato per Sicilia - Calabria - BAsilicata e Puglia : Il servizio sismologico degli Stati Uniti ha rilevato questa notte una scossa di Terremoto di magnitudo 6.8 gradi, il cui epicentro è stato localizzato nell'isola greca di Zacinto, alle ore ore 00.54. La scossa è stata avvertita in alcune regioni del Sud Italia, in particolare nelle citta' italiane che si affacciano sulla costa ionica. Nella notte è stato l'Istituto italiano di Vulcanologia a diramare un alert che avvertiva di un rischio ...

Mar Jonio : scossa di magnitudo 6.8 con epicentro a Zanta sentita anche in Calabria - BAsilicata e Sicilia : Articolo aggiornato alle ore 7,47 del 26 ottobre 2018. Notte di paura a Zante, in Grecia, scossa da un potente terremoto di magnitudo 6,8 che fortunatamente non ha fatto feriti. Blackout elettrico nella città principale dell'isola e pompieri chiamati per danni ad alcune strade causati da smottamenti, ma le case sono state risparmiate. Danni ha subito un monumento bizantino del XII secolo situato su una piccola isola vicino a ...

