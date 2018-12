Artrite psoriasica | sintomi | cure e alimentazione

Spondilite anchilosante e Artrite psoriasica : ecco il trattamento che migliora segni e sintomi : Novartis, leader in immuno-dermatologia e reumatologia, ha annunciato oggi che presenterà una serie di dati a cinque anni provenienti dalle estensioni in corso degli studi di fase III FUTURE 1 e MEASURE 1, condotti con il secukinumab rispettivamente in pazienti con artrite psoriasica1e con Spondilite anchilosante2. Questi nuovi dati saranno presentati al meeting annuale 2018 dell’American College of Rheumatology/Association of Rheumatology ...