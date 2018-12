Apple rimuove un videogioco di guerra dall' App Store a causa della presenza di Talebani

eurogamer

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Afghanistan '11, titolo bellico di stampo strategico disponibile per dispositivi mobile, è stato recentemente rimosso'Apppoiché include al suo interno delle controparti realmente esistenti intra loro, discriminando secondouna delle due parti.Come riferisce Polygon, nel messaggio che motiva la cancellazione di Afghanistan '11 ricevuto da Slitherineafferma che il titolo dipinge "uno specifico governo o un'altra realtà realmente esistente come il nemico", ignorando però che il gioco trae il suo settingin Afghanistan ed è quindi basato su fatti storici, piuttosto che sul razzismo nei confronti dei"Il rigore storico è uno dei fondamenti del DNA di Slitherine e di Matrix Games", risponde adil global public relations manager di Slitherine, Paolo Paglianti. "Non abbiamo mai rappresentato un nemico per le sue origini etniche. I ...