Apertura in calo per la Borsa di Tokyo | Nikkei -0 | 58%

Borsa : Tokyo - Apertura in calo - -1 - 26% - : ANSA, - Tokyo, 5 DIC - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in negativo, in scia alla pesante contrazione registrata dagli indici azionari statunitensi, mentre continua l'incertezza tra gli investitori ...

L'Apertura sul deficit tranquillizza i mercati. Spread in netto calo - Piazza Affari vola con le banche : Rep Svolta sulla manovra: cade il tabù del 2,4% ma è scontro nella maggioranza di TOMMASO CIRIACO e CARMELO LOPAPA

L'Apertura sul deficit tranquillizza i mercati : spread in netto calo : MILANO - La timida apertura del governo sui conti pubblici, con il ministro Matteo Salvini che non ha escluso la possibilità di limare al ribasso il livello di deficit dal 2,4% inizialmente atteso, dà ...

Borsa Tokyo - Apertura in calo - -1 - 35% - : ANSA, - Tokyo, 21 NOV - Il ridimensionamento degli indici azionari Usa, con il nuovo crollo del Dow Jones e la prolungata fase di correzione della tecnologia al Nasdaq, pesano sull'apertura di Tokyo, ...

Borsa : Tokyo - Apertura in calo - -1 - 13% - : ANSA, - Tokyo, 5 NOV - La Borsa di Tokyo apre la prima seduta della settimana in ribasso, seguendo la fase di correzione degli indici azionari statunitensi e con gli investitori che appaiono più ...

Borsa : Tokyo - Apertura in calo - -1 - 13% - : ANSA, - Tokyo, 5 NOV - La Borsa di Tokyo apre la prima seduta della settimana in ribasso, seguendo la fase di correzione degli indici azionari statunitensi e con gli investitori che appaiono più ...

Tokyo - Apertura in calo : Nikkei -1 - 13% : 2.14 La borsa di Tokyo apre la prima seduta della settimana in ribasso, seguendo la fase di correzione degli indici azionari statunitensi e con gli investitori che appaiono più scettici riguardo ad una possibile soluzione delle dispute sul commercio internazionale tra Cina e Stati Uniti. Il Nikkei segna un ribasso dell'1,13% a quota 21.992,95, con una perdita di 250punti. Sul mercato dei cambi lo yen è stabile a un livello di 113,10 sul ...

Borsa : Tokyo - Apertura in calo - -0 - 43% - : ANSA, - Tokyo, 30 OTT - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno meno, in scia all'ultima correzione degli indici azionari statunitensi durante la notte mentre riappaiono all'orizzonte i timori ...

Borsa : Tokyo - Apertura in calo - -0 - 43% - : ANSA, - Tokyo, 30 OTT - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno meno, in scia all'ultima correzione degli indici azionari statunitensi durante la notte mentre riappaiono all'orizzonte i timori ...

Apertura in calo per Borse cinesi : 03.34 Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio negativo. L'indice Composite segna nelle primissimissime battute un calo dello 0,27%, a 2.591,81 punti, mentre quello di Shenzhen cede lo 0,66%, a quota 1.282,07.

Apertura in calo per Piazza Affari - -0 - 5% - - attesa per S&P : Milano, 26 ott., askanews, - Apertura in calo per Piazza Affari, con l'indice principale Ftse Mib che perde ai primi scambi lo 0,5% a 18.722 punti dopo il rimbalzo di ieri. C'è attesa per la decisione,...

Borsa : Tokyo - Apertura in calo - -0 - 98% - : ANSA, - Tokyo, 23 OTT - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi all'insegna della cautela, in scia alla contrazione dell'indice Dow Jones negli Usa - in attesa di maggiori indicazioni dalle trimestrali - ...

Borsa : Tokyo - Apertura in calo - -0 - 98% - : ANSA, - Tokyo, 23 OTT - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi all'insegna della cautela, in scia alla contrazione dell'indice Dow Jones negli Usa - in attesa di maggiori indicazioni dalle trimestrali - ...

Piazza Affari ignora Moody's e premia Fca. In Apertura lo spread in calo di dieci punti : La Borsa sale nella prima fase delle contrattazioni dopo i recenti ribassi: dopo meno di un'ora però il progresso iniziale dell'indice si è ridimensionato e il Ftse Mib sale dell'1,14%. Il mercato ...