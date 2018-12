Anthem | svelati peso dell' alpha e miglioramenti della versione Xbox One X

eurogamer

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Con la closeddiche è ormai dietro l'angolo, il portale TrueAchievements ha avuto accesso a questa fase di test con leggero anticipo e ha pubblicato sulle proprie pagine alcuni preziosi dettagli sul nuovo RPG multigiocatore sviluppato da BioWare.Innanzitutto, sembra che l'avrà dimensioni alquanto ridotte occupando all'incirca 20 GB sul vostro hard disk. I giocatori avranno quindi accesso a una minima parte del mondo di, assolutamente comprensibile considerando che si tratta in fin dei contia primadel gioco.TrueAchievements svela inoltre le caratteristicheOne X, che girerà naturalmente in 4K Ultra HD con formato HDR 10. Nulla di nuovo quindi per la console ammiraglia Microsoft, che si conferma una piattaforma in grado di far rendere al suo massimo qualsiasi videogioco.Read more…