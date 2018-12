Annegret al posto di Frau Angela?

vanityfair

(Di giovedì 6 dicembre 2018) La sua partita ormai l'ha giocata. Ed è per questo cheMerkel, forse per la prima volta in 18 anni, affronterà con una certa rilassatezza un appuntamento, che al contrario e non solo il suo partito, ma anche la Germania e Bruxelles attendono con grande interesse. Questo venerdì si deciderà infatti il nuovo capo del partito cristianodemocratico tedesco (Cdu). Ad eleggerlo/a saranno 1001 delegati che si riuniranno ad Amburgo.Stando ai sondaggi è un testa a testa tra la 56enneKramp-Karrenbauer e il 62enne Friedrich Merz. Il terzo contendente, il 38enne Jens Spahn, attuale ministro della Salute, è ormai troppo distanziato per poter rimontare.Di Kramp-Karrenbauer – il cui nome scioglilingua ha indotto ad accorciarlo in AKK – si dice, essere in sintonia con Merkel, motivo per cui quest'ultima preferirebbe cedere a lei lo scettro del partito.